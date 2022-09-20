سفير مصر في بروكسل يبحث ملفات التعاون في مجال إنشاء المدن الذكية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - قام الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي بزيارة إلى مدينة "لوفن"، والتي تعد إحدى مراكز الصناعة في الإقليم الفلمنكي، حيث التقى برئيس شركة IMEC، وهي إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الابتكارات التكنولوجية والرقمية، كما التقى أيضاً رئيس جامعة KU Leuven، والتي تعد أحد أقدم الجامعات المتخصصة في العلوم التطبيقية والبحوث في أوروبا.

تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون بين مصر وشركة IMEC، والاستفادة من أنشطة الشركة وخبراتها، لاسيما في ظل النقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، خاصة في مجال التحول الأخضر والابتكارات الصديقة للبيئة والتكنولوجيا الذكية، حيث أشار السفير المصري إلى الأهمية التي توليها مصر للمشاركة الفعالة من جانب الشركات الأوروبية خلال أعمال مؤتمر تغير المناخ COP27، وذلك لتقديم حلول مبتكرة صديقة للبيئة تعاطياً مع عملية التحول الأخضر، وللمساهمة بفعالية في مخرجات المؤتمر. كما تم التشاور حول سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي مع جامعة KU Leuven، وتم استعرض الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعليم والبحث العلمي في مصر في إطار عملية التطوير الشاملة التي تشهدها البلاد.

هذا، وقد شارك السفير عبد العاطي في احتفالات العيد الوطني لإقليم "والونيا"، حيث التقى كل من رئيس وزراء الإقليم، وعمدة الإقليم، وعمدة مدينة بروكسل. وتناولت اللقاءات بشكل مستفيض سبل تعزيز التعاون بين مصر وإقليم "والونيا" في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية.