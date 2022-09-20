ختام فاعليات التدريب البحرى «المصرى الفرنسى» المشترك «كليوباترا - 2022»

جدة - نرمين السيد - اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا – 2022) بمشاركة الفرقاطة المصرية سجم (المعز) وعناصر من القوات الخاصه البحرية المصرية والفرنسية، والذى تم تنفيذه خلال الأيام الماضية بالمياه الإقليمية الفرنسية.





وتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية، كما تم التدريب على أعمال الاستطلاع البحرى، واعتراض الأهداف المعادية، ومكافحة التهديدات غير النمطية، كذلك تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار (نهارى/ ليلى)، والتدريب على تبادل الطائرات على أسطح القطع البحرية المصرية والفرنسية.

وشهد اللواء بحرى أ.ح. أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية، يرافقه الفريق أول بيير فانديية قائد القوات البحرية الفرنسية المرحلة الختامية للتدريب، حيث استمعا إلى عرض تقديمى عن الأنشطة والفعاليات التى تم تنفيذها فى المراحل الأولى للتدريب، وقامت عناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والفرنسية بتنفيذ عملية إقتحام سفينة مشتبه بها عن طريق الإنزال العمودى باستخدام الطائرة الهليكوبتر وبالاشتراك مع اللنشات السريعة.

ونقل قائد القوات البحرية المصرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة فى التدريب، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكرى بين البحريتين المصرية والفرنسية.

من جانبه، أكد الفريق أول بيير فانديية قائد القوات البحرية الفرنسية على أهمية التدريب فى نقل وتبادل الخبرات، مشيرا إلى استمرار التعاون بين القوات البحرية المصرية والفرنسية بما يعزز جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

يأتى التدريب (كليوباترا - 2022) فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكرى، وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية والفرنسية وتحقيق الأمن البحرى بالمنطقة.