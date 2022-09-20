جامعة بنى سويف تعلن استعداد المدن الجامعية لاستقبال الطلاب

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب والطالبات بكامل طاقتها، وذلك فى إطار استعدادات الجامعة للعام الجامعى الجديد 2022 /2023، مشيرًا إلى أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة فى بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.





وأكد رئيس الجامعة - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أنه تم الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة فى المدن الجامعية من السباكة والدهانات والتجهيزات والأثاث وتطوير قاعات المذاكرة والمطاعم والتطوير الشامل لمبانى المدن الجامعية، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة للطلاب المغتربين باعتبار الجامعة هى البيت الثانى لهم، وتهيئة الجو الملائم لتلقى العملية التعليمية بسهولة ويسر. وأضاف أن مدينة الطلاب بشرق النيل تضم أربعة مبانى وتستعد لاستقبال 1660 طالبا، بينما تضم مدينة الطالبات شرق النيل ثلاثة مبانى بطاقة استيعابية 1245 طالبة، ومبنيين "بحى الرمد" غرب النيل بطاقة 230 طالبة، مشيرًا إلى أنه تم فتح باب التقديم من خلال الموقع الإلكترونى الذى تم تخصيصه للمدن الجامعية خلال الفترة الماضية. وفيما يخص الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، أكد حسن أن الجامعة توليهم اهتماما خاصا من خلال توفير مختلف سبل الدعم والرعاية لهم حيث توجد مبان مجهزة ومخصصة لهم فى مدن الطلبة والطالبات.

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