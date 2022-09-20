وزير القوى العاملة يؤكد دور المنظمات النقابية فى المشاركة فى عملية التنمية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على الدور الذى تلعبه المنظمات النقابية فى المشاركة فى عملية التنمية وزيادة الإنتاج، كون النقابات العمالية شريك أساسى ضمن ثلاثية العمل التى تضم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، مؤكدا على أهمية التواصل والتنسيق والعمل المشترك بين كافة الشركاء الاجتماعيين خاصة فى القارة الإفريقية التى تتمتع بثروات طبيعية وبشرية كبيرة.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الثلاثاء مع ارزقى مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران، وأمين الصندوق هشام رضوان، وذلك على هامش المشاركة فى مؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا فى القاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة العرب من 21 دولة عربية.

من جانبه ثمن مزهود جهود مصر فى دعم القضايا والملفات الإفريقية والتى يوليها الرئيس السيسى اهتمام كبير، باعتبار أن مصر دولة رائدة وقائدة، وسياستها تهدف إلى استقرار وتنمية القارة السمراء.

وقدم الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية التهنئة لوزير القوى العاملة لتوليه الحقيبة الوزارية، متمنيا له التوفيق والنجاح فى أداء مهامه، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أنقذ مصر من حقبة صعبة كانت ستنال منها، موضحا أن مصر عادت من جديد إلى مكانتها وريادتها على مختلف الاصعدة، وتحقق الآن النمو والاستقرار الدائ، لها، بعد أن نجحت فى القضاء على الإرهاب الذى هدد كافة البلدان حول العالم.

ونوه مزهود إلى أن الهدف الرئيسى لتأسيس منظمة "الوحدة النقابية الإفريقية داخل القارة هو التنسيق مع كافة الجهود الإفريقية النقابية، والدفاع عن حقوق ومصالح العمال الأفارقة، ورفع مستوى الوعى لدى العمال من أجل إيجاد حلول للمشكلات التى تواجههم، مشددا على أن مصر تشغل مواقع متقدمة فى إدارة هذه "المنظمة" منذ تأسيسها حتى اليوم.

بدوره قدم محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على جهوده المستمرة فى دعم التواصل مع كافة المنظمات ذات الشأن العمالى والأهداف المشترك التى تتماشى مع سياسات الدولة المصرية، مؤكدا للضيف الإفريقى أن مصر قامت فى الفترة الأخيرة بإقامة العديد من المشروعات القومية فى مختلف قطاعات العمل، وفرت العديد من فرص العمل، وتتجه الآن إلى تحقيق التنمية برغم كل التحديات العالمية التى يشهدها العالم أجمع.