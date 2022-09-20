وزير الطيران يبحث مع سفير اليابان بمصر تعزيز التعاون فى مجال النقل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 05:31 مساءً - استقبل اليوم الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني السفير " أوكا هيروشي " سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية حيث بحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة فرص التعاون المستقبلية فى مختلف أنشطة الطيران المدني وفتح آفاق جديدة للتعاون من خلال مشروعات مستقبلية فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط بين مصر واليابان فى مجال النقل الجوى بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ولفيف من قيادات وزارة الطيران.

وفي بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس بالسفير اليابانى مؤكداً على العلاقات الوطيدة بين مصر واليابان فى مختلف المجالات وخاصة أنشطة الطيران المدني ويأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز العلاقات المشتركة مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر حيث يتم حالياً إنشاء أول مبنى " صديق للبيئة " بمطار برج العرب الدولي بالتعاون مع الوكالة اليابانية " جايكا " والذى يأتي ضمن أهم مشروعات قطاع الطيران المدني المصري في إطار استراتيجية وزارة الطيران لتحويل المطارات المصرية إلى " مطارات صديقة للبيئة " من خلال استخدام الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة .

ومن جانبه أعرب السفير " أوكا هيروشي " عن سعادته بهذا اللقاء مشيداً بالتعاون المثمر بين البلدين في العديد من المجالات حيث تتمتع مصر واليابان بعلاقات صداقة متميزة مؤكداً أن منظومة الطيران المدني المصري تشهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الحالية من خلال تحديث البنية التحتية ومشروعات التطوير بالمطارات المصرية،

وأشار السفير اليابانى إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يعد من القطاعات الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات متطلعاً إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية بين البلدين .