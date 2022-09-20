ختام فاعليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى ” كليوباترا - 2022”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 05:31 مساءً - إختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا – ٢٠٢٢) بمشاركة الفرقاطة المصرية سجم (المعز) وعناصر من القوات الخاصه البحرية المصرية والفرنسية ، والذى تم تنفيذه خلال الأيام الماضية بالمياه الإقليمية الفرنسية .

تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية ، كما تم التدريب على أعمال الإستطلاع البحرى ، وإعتراض الأهداف المعادية ، ومكافحة التهديدات غير النمطية ، كذلك تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ، وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار (نهارى/ ليلى) ، والتدريب على تبادل الطائرات على أسطح القطع البحرية المصرية والفرنسية .

وقد شهد اللواء بحرى أح / أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية ، يرافقه الفريق أول / بيير فانديية قائد القوات البحرية الفرنسية المرحلة الختامية للتدريب ، حيث إستمعا إلى عرض تقديمى عن الأنشطة والفعاليات التى تم تنفيذها فى المراحل الأولى للتدريب ، وقامت عناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والفرنسية بتنفيذ عملية إقتحام سفينة مشتبه بها عن طريق الإنزال العمودى بإستخدام الطائرة الهليكوبتر وبالإشتراك مع اللنشات السريعة .

ونقل قائد القوات البحرية المصرية تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة فى التدريب ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكرى بين البحريتين المصرية والفرنسية .

من جانبه أكد الفريق أول / بيير فانديية قائد القوات البحرية الفرنسية على أهمية التدريب فى نقل وتبادل الخبرات ، مشيراً إلى إستمرار التعاون بين القوات البحرية المصرية والفرنسية بما يعزز جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة .

يأتى التدريب (كليوباترا - ٢٠٢٢) فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكرى ، وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية والفرنسية و تحقيق الأمن البحري بالمنطقة .