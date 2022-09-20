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ختام فاعليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى ” كليوباترا - 2022”

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 05:31 مساءً - إختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا – ٢٠٢٢) بمشاركة الفرقاطة المصرية سجم (المعز) وعناصر من القوات الخاصه البحرية المصرية والفرنسية ، والذى تم تنفيذه خلال الأيام الماضية بالمياه الإقليمية الفرنسية .

تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية ، كما تم التدريب على أعمال الإستطلاع البحرى ، وإعتراض الأهداف المعادية ، ومكافحة التهديدات غير النمطية ، كذلك تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ، وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار (نهارى/ ليلى) ، والتدريب على تبادل الطائرات على أسطح القطع البحرية المصرية والفرنسية .

وقد شهد اللواء بحرى أح / أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية ، يرافقه الفريق أول / بيير فانديية قائد القوات البحرية الفرنسية المرحلة الختامية للتدريب ، حيث إستمعا إلى عرض تقديمى عن الأنشطة والفعاليات التى تم تنفيذها فى المراحل الأولى للتدريب ، وقامت عناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والفرنسية بتنفيذ عملية إقتحام سفينة مشتبه بها عن طريق الإنزال العمودى بإستخدام الطائرة الهليكوبتر وبالإشتراك مع اللنشات السريعة .

ونقل قائد القوات البحرية المصرية تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة فى التدريب ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون العسكرى بين البحريتين المصرية والفرنسية .

من جانبه أكد الفريق أول / بيير فانديية قائد القوات البحرية الفرنسية على أهمية التدريب فى نقل وتبادل الخبرات ، مشيراً إلى إستمرار التعاون بين القوات البحرية المصرية والفرنسية بما يعزز جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة .

يأتى التدريب (كليوباترا - ٢٠٢٢) فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكرى ، وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية والفرنسية و تحقيق الأمن البحري بالمنطقة .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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