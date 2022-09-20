وزير التعليم يلتقى بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 05:31 مساءً - التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بديوان عام الوزارة، للتعرف علي خطته للعام الدراسي الجديد، وتصوراته حول تطوير العملية التعليمية.

وفي بداية اللقاء، أشاد الدكتور رضا حجازي بنشاط التنسيقية واهتمامها الكبير بملف التعليم الاساسي بإعتباره القضية الأولي التي تهم الأسرة المصرية.

وطمأن حجازي، وفد التنسيقية علي استعاد الوزارة الكامل للعام الدراسي الجديد، و الخطوات التي تم اتخاذها لتطوير مراحل التعليم المختلفة، وما تستهدفه الوزارة من إعداد مناهج تعليمية مصرية ذات مواصفات عالمية تتضمن أساليب تكوين الشخصية وتعلم مهارات الإبداع والابتكار والعمل على اكتشاف المواهب.

وأكد الوزير، أن الوزارة أعدت برنامج قوي لتدريب المعلمين على مجموعة من البرامج الهادفة، والاسراع في إتاحة التحول الرقمي في مناهج التعليم المصرية، وإتاحة قنوات مدرستنا والمنصات التعليمية داخل المدراس بشكل مختلف .

ضم وفد التنسيقية، النائب عمرو يونس، أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية بغرفتي النواب والشيوخ، وكلا من النائب عمرو درويش ، النائبة رشا فايز كليب، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية.

وشارك من نواب التنسيقية في مجلس الشيوخ، كلا من النائب احمد القناوي، النائب محمود تركي، ومن أعضاء التنسيقية المهندس طاهر أبو زيد، واحمد البشبيشي، ومحمود رمزي.