مشروع قومى جديد.. إنتاج الوقود النظيف للسفن فى قناة السويس (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الاثنين، رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحرى "سورين سكو"، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وهانى النادى ممثل المجموعة فى مصر، حيث وجه بإنتاج الوقود النظيف للسفن فى قناة السويس.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" توجيهات الرئيس بشأن مشروع إنتاج الوقود النظيف للسفن. كما وجه الرئيس بالبدء فى التعاون مع مجموعة ميرسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة فى مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، اعتماداً على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة للتحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة، وفى ضوء سلسلة الموانئ الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى الممر الملاحى لقناة السويس الذى يمثل الشريان الأساسى للتجارة العالمية.

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