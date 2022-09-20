رئيسا مجلس الدولة والمحكمة العليا فى عمان يبحثان تعزيز العلاقات المشتركة

جدة - نرمين السيد - تأتى الزيارة فى إطار تعزيز العلاقة بين الجانبين ومن أجل استفادة المحكمة العليا بسلطنة عمان من خبرات مجلس الدولة المصرى فى مجال الفتوى والقضاء الإدارى.

وأعرب القاضى المختار بن عبدالله بن عيسى الحارثى، عن سعادته بهذه الزيارة، وأثنى على التعاون المتميز بين مجلس الدولة فى مصر والمحكمة العليا فى سلطنة عمان.

وأشار إلى أن التعاون يعد امتدادا وتأكيدا للعلاقات الأخوية بين مصر وعمان.