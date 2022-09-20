عاجل- السيسى يوجه بإنشاء مجمع صناعى لتوطين الأطراف الصناعية لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء السيد الغالى رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبى والأجهزة التعويضية، واللواء محمد على نائب مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوى القدرات الخاصة".

ووجه الرئيس ببدء إنشاء مجمع صناعى متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوى القدرات الخاصة، بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة فى هذا المجال، وذلك لدعم المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الحياة اليومية بشكل طبيعى، كما وجه كذلك بالتوسع فى تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة طبقا للأكواد العالمية فى هذا المجال.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لوضع تصور شامل لإنشاء مجمع صناعى شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية فى مصر، وذلك وفقا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، حيث تم عرض نتائج الاتصالات التى تمت مع مختلف الشركات العالمية، فضلا الزيارات الميدانية الخارجية للاطلاع على أحدث الإمكانات فى هذا المجال سعيا نحو إقامة المجمع، من خلال عدة محاور رئيسية أهمها إنتاج مكونات عالية الجودة، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتعزيز البحث العلمى والتطوير، أخذا فى الاعتبار أن المجمع من المقرر أن يشتمل على مجموعة من المصانع المتخصصة فى إنتاج مكونات الأطراف الصناعية، وأجهزة الشلل والجبائر، والمواد سابقة التصنيع، والكراسى المتحركة ومساعدات الحركة، والأحذية الطبية، ومنتجات السليكون.

ووجه السيد الرئيس بالاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية، وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بأعداد المستفيدين وحجم الطلب المحلى، وكذلك بحث فرص إشراك القطاع الخاص المصرى من ذوى الخبرة فى هذا المجال.