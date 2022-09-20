جدة - نرمين السيد - ذكرت محافظة البحيرة، أن الوحدات المحلية بالمدن والمراكز تنسق مع الإدارت التعليمية للمرور على المدارس للوقوف على مدى استعدادها لاستقبال العام الدراسى الجديد "2022 - 2023" المقرر انطلاقه 1 أكتوبر المقبل.





وأوضحت المحافظة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم التأكيد على انتهاء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس، والتأكد من جاهزية المبانى الجديدة، وإزالة أى إشغالات بجوار المدارس ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة، بالإضافة الى مراجعة أعمال النظافة داخل وبمحيط المدارس. وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد لتوفير منظومة تعليمية متميزة وتهيئة المناخ الجيد والمناسب والصحى الآمن للطلاب والمعلمين فى مختلف المراحل التعليمية بجميع المدارس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة البحيرة: رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.