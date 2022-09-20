وزير الإسكان يتفقد مشروع «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إن مدينة حدائق العاصمة تضم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضى ومتوسطى الدخل.





وتفقد الجزار - خلال جولته اليوم الثلاثاء بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضى الدخل بمدينة حدائق العاصمة - بعض الوحدات السكنية والمشروعات الخدمية. وأضاف أنه يتم بالمدينة أيضا تنفيذ عدد من العمارات تضم أكثر من ألف وحدة سكنية بنموذج "العمارة الخضراء" ضمن مبادرة "العمارة الخضراء" التى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتعاون مع البنك الدولى ومركز بحوث البناء والإسكان. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعى فى 4 مدن مصرية "حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة".

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