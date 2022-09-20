محافظ بنى سويف: البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقريتى نزلة الديب ومنهرو

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، إنه تم البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقريتى "نزلة الديب - منهرو" ضمن البرنامج القومى لخدمة الصرف الصحى بالقرى غير المخدومة بنظام المشاركة المجتمعية.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع مسؤولى مؤسسة نهضة بنى سويف وشؤون البيئة، لمناقشة مستجدات ملف مد خدمة الصرف الصحى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء بوضع خطة لتنفيذ البرنامج.

وأضاف غنيم أنه جرى مناقشة الإجراءات التحضيرية لتوقيع بروتوكول التنفيذ للمشروع بقرية نزلة الديب فى مركز سمسطا بتكلفة أكثر من 9 ملايين جنيه بواقع 5 ملايين "اعتماد حكومى" لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، و4 ملايين مساهمة مجتمعية تقوم بها مؤسسة نهضة بنى سويف.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى والجسات والتصميمات لشبكة الانحدار، خاصة أن الصرف الصحى بالقرية سوف يتم رفعه مباشرة لمحطتى الرفع والمعالجة بقرية زاوية الناوية.

وتابع أنه يتم الإعداد لتنفيذ المشروع بقرية "منهرو" بمركز ومدينة أهناسيا ضمن البرنامج القومى، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى والجسات وجارى تنفيذ التصميمات الهندسية اللازمة لإنشاء شبكات الانحدار ومحطة الرفع.

وعلى صعيد آخر، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببنى سويف من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شركة لبيع مستلزمات طبية تدار بدون ترخيص، وعثر بداخلها على بعض الأدوية المحظور تداولها وبيعها بالأسواق الحرة، وأدوية محظورة جدول، ومنشطات، وبعض العقاقير مجهولة المصدر، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، بمقر هيئة الدواء المختصة، لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما تم ضبط بعض المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وبدون فواتير، بشركة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.