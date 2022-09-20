محافظ الإسكندرية: نعمل على رفع كفاءة الطرق لرفع العبء عن المواطنين

جدة - نرمين السيد - ووجه الشريف - فى بيان اليوم الثلاثاء - مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بسرعة استكمال أعمال الرصف فى جميع الشوارع التى من المقرر رصفها ضمن الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف لهذا العام وذلك قبل المواعيد المحددة.

وأضاف أن نسبة إنجاز أعمال الرصف التى تتم فى شوارع حى شرق قد بلغت 70% استجابة لمطالب أهالى الحى فيما يخص رفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة بالحى، مؤكدًا أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لرصف شوارع الحى.

من جهتها، قالت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل إن إجمالى أطوال الشوارع التى يتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية للطرق لهذا العام بحى شرق قد بلغت 2722 مترًا، مضيفة أن المديرية قامت خلال الأشهر الماضية بتحديد 11 شارعًا ليتم رصفها بنطاق الحى، وقد تم الانتهاء بنسة 100% من 5 شوارع منها وجارى استكمال الباقى.

وعلى صعيد آخر، وجه محافظ الإسكندرية بمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة واسترداد حق الدولة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية والجهات المعنية بتنفيذ الحملات، منوهًا بأنه تم إزالة 49 حالة تعدٍ على أراضى الدولة التابعة للاصلاح الزراعى الموارد المائية والرى يومى الخميس والسبت الماضيين.