مدبولى: حريصون على خلق حوار بناء بين الحكومة ومجتمع الأعمال

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادى الذى كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ندى مسعود، مساعد وزيرة التخطيط، وشيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية، وشيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولى، وشيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولى.





وقال رئيس الوزراء: نواصل عقد اجتماعاتنا الدورية مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم المؤتمر الاقتصادى المرتقب الذى كلّف به رئيس الجمهورية؛ لمناقشة المحاور الخاصة بالمؤتمر، مؤكدا أننا نحرص، عند صياغة هذه المحاور، على أن يكون هناك حوار بناء مشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال حتى نخرج بنتائج تحقق الأهداف التى يُعقد من أجلها المؤتمر، حيث سنعمل على الاستفادة من كل الآراء المطروحة. وتابع: "نناقش أولا بأول المحاور التى تمت صياغتها ونقوم بمراجعة دورية لها بالتنسيق بين الجهات المعنية"، وأضاف أن الهدف من المؤتمر هو عرض الجهود التى تقوم بها الدولة للتعامل مع التحديات الراهنة، وفى الوقت نفسه الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين؛ بغية الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية، والخروج بتوصيات فعّالة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.

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