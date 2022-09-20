البابا تواضروس يستقبل وزير الإعلام اللبنانى

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تحدث قداسة البابا، أثناء اللقاء عن الكنيسة القبطية وتاريخها ودورها الحالى فى دعم قضايا الوطن، كما تناول حديث الإشارة إلى تاريخ مصر العريق، مشيدا بالتطوير الحادث فيها فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد قداسة البابا، أن للبنان محبة لدى قداسته، ولدى المصريين بصفة عامة، مشيرا إلى أنه لا يزال يصلى لأجل استقرار لبنان.
تأتى هذه الزيارة فى إطار زيارة الوزير اللبنانى لمصر للمشاركة فى مؤتمر وزراء الإعلام العرب.
حضر اللقاء السفير على الحلبى سفير لبنان فى مصر، والمستشار بطرس فرنجية المستشار القانونى لوزير الإعلام اللبنانى، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.
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