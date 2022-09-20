نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة فاتورة التليفون الارضى لشهر سبتمبر برقم الهاتف عبر موقع المصرية للإتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستمر المواطنين في جمهورية مصر العربية بالبحث عن فاتورة التليفون الارضى لشهر سبتمبر، وذلك في الإطار الذي أعلنته الشركة المصرية للاتصالات WE، بخصوص موعد سداد المستحقات والمتأخرات لفاتورة التليفون الأرضي عن شهر سبتمبر 2022، والتي تشمل استهلاك شهور (يوليو – أغسطس- سبتمبر)، وأعلنت الشركة عبر موقعها أماكن وطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي، وسنتعرف من خلال موضوعنا على كافة الطرق المتاحة لإمكانية سداد فواتير التليفون الأرضي والخدمات التي تقدمها الشركة المصرية للإتصالات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى لشهر سبتمبر

تزايدت مؤخراً معدلات البحث حول موعد فاتورة التليفون الارضى لشهر سبتمبر، وكيفية الاستعلام عن قيمة الفاتورة لسداد المستحقات، وذلك لتجنب انقطاع الخدمة والتعرض للغرامة، ويمكن ذلك من خلال الاتصال تليفونياً بالخدمة الصوتية والرقم المختصر للشركة من خلال التليفون الأرضي (19777)، وبالإمكان أيضاً الاستعلام عن الفاتورة المستحقة وسدادها من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للإتصالات عن طريق شبكة الإنترنت، والذي يكون من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع الشركة المصرية للإتصالات .

. الضغط على علامة فاتورة التليفون الأرضي.

ادخال البيانات المطلوبة (كود المحافظة ورقم التليفون).

الضغط على زر عرض الفواتير للاستعلام عن الفاتورة المستحقة لشهر سبتمبر 2022.

وتتيح شركة WE للمستخدمين إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر اعتباراً من يوم 15 أكتوبر 2022، وتعطي فترة سماح للسداد حتى يوم 14 نوفمبر 2022، وفي يوم 15 نوفمبر 2022 تبدأ الشركة في اجراءات ايقاف الخدمة ومنع الاتصالات وتحويل الهاتف إلى استقبال فقط وذلك حتى يوم 14 ديسمبر، وفي يوم 15 ديسمبر 2022 يتم فصل الخدمة بشكل نهائي عن الخط وايقاف الاتصال والاستقبال، وفرض الغرامات للعملاء المتقاعسين عن سداد المستحقات لفاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر 2022.

غرامات التأخير عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

وتنوه الشركة على عملاءها لتجنب انقطاع الخدمة ودفع غرامات تأخير سداد فاتورة التليفون الارضى لشهر سبتمبر 2022، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وذلك كما ذكرنا مسبقاً من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال الرقم المختصر 111، وذلك لطلب فاتورة تفصيلية عن الاستخدام، وذكرت الشركة أنه عند تأخر العميل عن سداد الفاتورة في مدة شهرين من إصدارها يوم 14 سبتمبر 2022، فسيتم فصل الخدمة وفرض غرامة التأخير عن كل شهر بنسبة 1.5% من قيمة الفاتورة المستحقة، وبحد أدني 10 جنيهات، مع انقطاع الحرارة تماماً خلال 4 شهور، وفي حالة التقاعس عن سداد فاتورة التليفون الأرضي والمتأخرات خلال مدة قدرها 7 أشهر من التاريخ المحدد، سوف يتم سحب خط التليفون بشكل نهائي.