نهال عنبر:شكرا المتحدة على حملة أخلاقنا الجميلة محتاجين نظهر عاداتنا الحلوة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 03:30 مساءً - أشادت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس ادارة نقابة المهن التثميلية، بمبادرة "أخلاقنا جميلة" التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنواتها للتأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة.

وقالت نهال عنبر، فى الفترة الماضية تعرضنا لحرب ممنهجة كان المقصود منها ضرب الأخلاق المصرية وخاصة أخلاق الشباب، فكانت عادتنا وتقاليدنا والقيم التى تعود عليها المصريين بأن الجار يخاف على جار، وكنا لما نركب أتوبيس لو شاب قاعد وشاف راجل كبير فى السن او سيدة حامل بيقوم عشان اللى محتاج يقعد.

وتابعت نهال عنبر: "العادات الجميلة الحلوة اللى كنا مشهورين بيها دلوقتى اختفلت شوية وبقى ممكن تشوف راجل كبير فى العمر او سيدة مريضة واقفة وشاب قاعد، ولكن كل ده هاتكون حاجة مؤقتة ومش مستمرة عشان فى قيم وعادات وتقاليد للعائلات المصرية العريقة ".

وأضافت نهال عنبر: "أنا بشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الحملة اللى عملاها على قنواتها واللى عنوانها أخلاقنا الجميلة وهى حاجة جميلة فعلا، لأننا محتاجين نرجع الأخلاق والعادات والمبادئ والقيم اللى اتعودنا واتربينا عليها".

وأختتم نهال عنبر حديثها: "زمان لما كان فى جار عنده حالة وفاة كان كل جيرانه مبيشغلوش التليفزيون ولو جار عنده مشكلة كان كله بيقف مع بعضه، كنا جدعان وما زلنا جدعان بس زى ما نقول شوية تراب جم علينا هيتنفضوا ولما يتشال هترجع كل حاجة زى ما كانت وأفضل، وان شاء الله حملة الشركة المتحدة تجيب نتيجة حلوة عشان نفكر الناس بأفكارنا الحلوة".

وكانت قد أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.