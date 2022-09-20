هاني شاكر: مبادرة "أخلاقنا الجميلة" ممتازة وجاءت فى وقتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 03:30 مساءً - علق أمير الغناء العربي هاني شاكر، على مبادرة الشركة المتحدة "أخلاقنا الجميلة"، قائلا بإنها جاءت في وقتها خصوصا في ظل ما نراه من تدهور لدى البعض على مستوى الأخلاق.

وأشار هاني شاكر إلى أن المبادرة تستهدف تأكيد الأخلاق التي نشأنا عليها وعادتنا وتقاليدنا الجميلة، وأن المبادرة ممتازة متمنيا أن يستفيد منها الجميع وتعيد الناس لأخلاق المصريين.

وفى إطار دورها المجتمعى الهام، تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.