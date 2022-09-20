التحالف الوطني يطلق عدة مبادرات استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - ذكر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنه أطلق عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، والتي شملت تقديم الدعم النقدي والغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وتزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح التحالف - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه على صعيد الدعم النقدي تم دعم 107 آلاف أسرة بإجمالي 56 مليون جنيه من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، كما تم توفير الدعم الغذائي من خلال بنك الطعام المصري، والذي تمثل في تقديم وجبات مدرسية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية لدعم التغذية المدرسية السليمة لـ35 ألف طالب في 10 محافظات بإجمالي مليون جنيه يوميًا؛ لتغطية العام الدراسي بالكامل بحيث تصل التكلفة لـ200 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم أيضًا إطلاق المهرجان الخاص بتوزيع المستلزمات الدراسية بالمحافظات، والذي نظمته جمعية الأورمان بتكلفة حوالي 20 مليون جنيه، حيث تم دعوة الأطفال للحضور وتوفير جميع احتياجتهم من المستلزمات الدراسية مجانًا.

وتابع أن مساهمة مؤسسة (حياة كريمة) جاءت من خلال تقديم 55 ألف خدمة تعليمية للطلاب بقرى محافظات حياة كريمة، حيث استهدفت المؤسسة التكفل بسداد المصروفات الدراسية وشراء المستلزمات المدرسية لنحو 40 ألف طالب من محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

يُذكر ان التحالف الوطني كان قد انطلق في 13 مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

كما يضم التحالف في عضويته كلا من: (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، مؤسسة الجود الخيرية، جمعية الأورمان، بنك الطعام المصري، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة مجدي يعقوب، المعهد القومي للأورام بكل فروعه، الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤسسة بهية، مؤسسة أهل مصر، مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة راعي مصر، جمعية رسالة، جمعية الباقيات الصالحات، جمعية رعاية مرضى الكبد، مستشفيات جامعة القاهرة، مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، جمعية الدكتور مصطفى محمود، مؤسسة صناع الخير، مؤسسة كير، مؤسسة عدالة ومساندة، مؤسسة أبو العينين).