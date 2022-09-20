وزير النقل يزور معرض السكك الحديدية اينو ترانس ويشارك في اجتماع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - في اليوم الثاني لزيارته لألمانيا قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بزيارة معرض السكك الحديدية اينو ترانس حيث تفقد عدد من الأجنحة منها جناح شركة اوراسكوم المصرية المشاركة في المعرض مشيدا بدور الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية في مختلف المجالات ومنها مجال النقل كما تفقد الوزير جناح شركة سيمنز الالمانية

وعلى هامش المعرض عقد وزير النقل سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الشركات المتعاقدة معها لتنفيذ مشروعات وزارة النقل

بدأها بعقد اجتماع موسع مع رئيس شركة سيمنز للاتفاق على الخطوات التنفيذية الخاصة بتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة وكذلك جناح شركة اوراسكوم المصرية

كما تم عقد اجتماعات مع شركات بروجرس ريل المتعاقد معها على توريد عدد ٥٠ جرار جديد وتحديث عدد ٥٠ جرار هنشل قديم وكذلك عمره 41 جرار سبق توريدها بالاضافة لعقد الصيانة لعدد ١٤١ جرار وكذلك شركة تالجو المتعاقد معها لتوريد عدد من قطارات الركاب و عدد ٧ قطارات نوم بالإضافة إلى

اجتماع مع شركات تاليس الاسبانية المتعاقد معها لتطوير نظم الاشارات بالسكك الحديد

و شركة كاف المتعاقد معها لتاهيل عدد ٢٣ قطار الخاصة بالخط الاول للمترو

ومن المقرر مع نهاية اليوم مشاركة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في اجتماع قمة قادة السكك الحديدية بحضور عدد كبير من وزراء النقل على مستوى العالم ورؤساء شركات السكك الحديدية