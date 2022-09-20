نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة || الإستعلام عن معاش 400 جنية بالرقم القومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر معاش تكافل وكرامة معاش شهرى من قبل وزارة التضامن الاجتماعى للاسر الاكثر احتياجا ، حيث يبحث المصريين على الدعم المادى من الدولة وذلك تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى ووصل مقدار الدعم المادى من الدولة للاسر الاكثر احتايجا 48 مليار وتم استفادة 2ملون مواطن من هذا الدعم.

وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة

اتيح رابط وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 2022 وعن شروط الحصول على المعاشات وهي كالتالي:

ان يكون المتقدم للمعاش ليس لدية تامينات اجتماعية، الا يقل عن 35 عام ، يكون مقيما فى مصر ، عدم امتلاك ثلاث رؤؤس ماشية بهدف التجارة ، الا يزيد دخلة الشهرى عن 400 جنية ، عدم امتلاك ارض او عقارات، الاتكون الزوجة تعمل فى جهه عامة او خاصة ، أن تكون الأسرة المتقدمة لمعاش تكافل وكرامة لديها أبناء من حديثي الولادة حتي، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة الا تكون الزوجة تمتلك اى الحيازات مثل اراضى زراعية او عقارات، وجود رعاية صحية للاطفال ونسبة حضورهم فى المدارس لا تقل عن80%، وذلك فان معاش تكافل وكرامة غير مقتصر على الذكور فقط، وهناك بعض المعايير للتمكن من الحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي ان تكون حالة الاسر او الافراد تحت خط الفقر ، عدم التحصيل على اى دخل شهرى ثابت او معاش تامينى او اجتماعى.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى 2022

هناك خطوات يجب اتباعها عند الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال الرقم القومى:

الاوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2022