لأول مرة اجراء حالة نادرة في القسطرة المخية بمستشفيات التأمين الصحى الشامل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 02:29 مساءً - تم تشخيص و علاج حالة ضيق حاد بأوردة المخ تسبب في ارتفاع ضغط السائل النخاعى وطنين حاد بالأذنين .

تم عمل قسطرة تشخيصية لشرايين و أوردة المخ و قياس فرق الضغط بأوردة المخ و تشخيص الضيق الحاد (عن طريق شرايين وأوردة الذراع) و بناءاً علي ذلك تم تخطيط و عمل عملية علاج الضيق الحاد بتركيب دعامة بالوريد عن طريق القسطرة المخية العلاجية

ليحدث تحسن مباشر لأعراض المريض بعد تركيب الدعامة .

فريق أطباء القسطره المخية.

د / باسم نجاتي السيد .

اخصائي الاشعة التداخلية و القسطرة المخية بمعهد ناصر و مستشفي الشيخ زايد التخصصي

د/ احمد سامح ندا .

مدرس و استشاري جراحة المخ و الاعصاب و القسطرة المخية ، كلية الطب ، جامعة بورسعيد.

د/ محمد محسن عبد الواحد.

اخصائي الاشعة التداخلية و القسطرة المخية بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

تحت اشراف :

ا.د/فاروق حسن يوسف.

استاذ و استشاري القسطرة المخية بمستشفيات جامعة القاهرة و رئيس وحدة القسطرة المخية بمستشفي النصر .