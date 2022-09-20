محافظ القاهرة يفتتح أول حملة طبية للتوعية بأورام الرئة (صور)

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وأكد محافظ القاهرة، أن مشروع روضة السيدة أحد المشروعات المميزة معماريًا التى تم إنشائها فى إطار الخطة القومية للدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة ونقل سكانها لمساكن آدمية.
وأضاف المحافظ، أن مشروعات التطوير فى المنطقة لا تستهدف إنشاء وحدات سكنية حضارية فقط ولكن تهدف فى المقام الأول إلى توفير حياة كريمة لقاطنيها والتأثير الإيجابى على الأجيال الجديدة من سكان المكان والحفاظ عليهم.
وأشاد محافظ القاهرة بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة القاهرة ومعهد الأورام من أجل الكشف المبكر عن الأمراض ومتابعة الحالات.
تستهدف الحملة الكشف على الرئة، والتوعية الصحية بأمراض الرئة وعلاج الإدمان، والتوقف عن التدخين، إلى جانب حملة توعوية تستهدف الشباب والأطفال القاطنين بالمنطقة لكيفية الحفاظ على الرئة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء.
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