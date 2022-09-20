استعدادات المعاهد الأزهرية للعام الدراسى الجديد (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار استعد قطاع المعاهد الأزهرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، بمخاطبة الإدارات التعليمية بتوفير مدرسين للمعاهد حال وجود عجز فى أى تخصص. كما شدد قطاع المعاهد على توزيع الحصص وجداول الإشراف على المعلمين قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف.

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