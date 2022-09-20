إكسترا نيوز ترد على الشائعات: حصة مصر من مياه النيل ثابتة

جدة - نرمين السيد - ردت "إكسترا نيوز" على الشائعات المغرضة، المثارة حول مصر وإنجازاتها، والتى كان آخرها، أن الدولة هى الأفقر فى العالم والشرق الأوسط فى توفير موارد المياه، وتعانى من أزمة إجهاد مائى عالية جدا.





وبينت "إكسترا نيوز" أن حصة مصر من مياه النيل ثابتة، سواء فى عام 1929 أو 1959 عند توقيع اتفاقيات تقاسم مياه النيل أو فى الوقت الحالى بحيث تبلغ 55.5 مليار م3. وأوضحت أن ما تغير هو زيادة عدد السكان، من 15 مليون عام 1992 إلى 104 ملايين نسمة حاليا.

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