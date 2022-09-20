رابط بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين بأسهل الخطوات عبر digital.gov.eg

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عمر شويل - جدة تتزايد معدلات البحث للعديد من المواطنين عبر محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا عن بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين، وذلك في إطار خطة الدعم التمويني المقدمة من وزارة التموين للمواطنين، حيث يبحث العديد من المستفيدين من البطاقات التموينية عن كيفية التعرف على دخول بوابة مصر الرقمية، ومعرفة رابط التسجيل والخطوات المتاحة للاستفادة من منظومة الدعم المقدمة من وزارة التموين، وفي هذا الموضوع سنوضح لكم جميع الخطوات اللازمة.

بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين

وكانت وزارة التموين قد أعلنت مؤخراً عن خدمة بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين، ونبهت بسرعة استكمال قواعد البيانات الخاصة بمستخدمين بطاقات التموين، وأن تحديث رقم الهاتف سوف يساهم في سرعة التواصل مع المواطنين، وذلك من خلال الاتصال أو عبر إرسال الرسائل القصيرة على الهاتف، والجدير بالذكر أنه كان مفترضأ أن يكون أخر موعد لتسجيل رقم الهاتف هو نهاية شهر أغسطس الماضي، ولكن وزارة التموين قد أوضحت في بيان لها أن خدمة تحديث رقم الهاتف سوف تظل مستمرة ومتاحة حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين في جميع أنحاء ومحافظات جمهورية مصر العربية.

خطوات تحديث رقم الهاتف عبر بوابة مصر الرقمية

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خدمات بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين، وطرق تحديث رقم الهاتف من خلال الموقع واستكمال البيانات اللازمة في عملية التحديث، ويكون ذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.

فتح تبويب خدمات التموين.

الدخول على تحديث البيانات.

بدء الخدمة.

ادخال الرقم القومي.

الاستعلام عن صرف البطاقة.

الاستعلام عن حالة الطلب.

تفعيل البطاقة بكتابة الرقم السري واسم المستخدم.

إصدار بدل تالف لبطاقة التموين.

ادخال رقم الهاتف الجديد.

اجراء عملية مراجعة رقم الهاتف.

وقد حددت الحكومة مؤخراً حصة البطاقة التموينية من السلع التي تصرف بشكل شهري للمواطن على حسب عدد الأفراد المسجلين بالبطاقة، وتختلف كل بطاقة عن الأخرى فالأسرة التي لديها 4 أفراد تحصل على دعم شهري 200 جنيه وعدد 600 رغيف شهرياً، وبالنسبة للأسرة التي لديها بطاقة مسجل عليها 3 أفراد فتحصل على دعم 150 جنيه و450 رغيف شهرياً، وتحصل الأسرة المكونة من فردين على دعم 100 جنيه و300 رغيف شهرياً، وكانت وزارة التموين قد نوهت أنه لابد في خلال أسبوعين أن ينتهي أصحاب السلع التموينية من إضافة رقم التليفون، وذلك من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين طبقاً لتعليمات الوزارة، وذلك لحرص وزارة التموين على تقديم أفضل جودة وخدمة لأصحاب البطاقات التموينية.