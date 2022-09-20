وزيرة العمل السودانية تشكر السيسى على اهتمامه بالعمالة ورعايتها

جدة - نرمين السيد - التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، سعاد أحمد الطيب، وزير العمل والإصلاح الإدارى بجمهورية السودان، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربى فى دورته 48 والذى تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





فى بداية اللقاء رحب شحاتة بالوفد السودانى على أرض مصر، مؤكدا أن العلاقة بين مصر والسودان هى علاقة أخوة قوية وتضامن مستمر، وبين البلدين تاريخ حافل من العلاقات المشتركة على كل المستويات.

وأعرب الوزير عن استعداده التام لأى تعاون مع دولة السودان فى مجال العمل، خصوصا أن هناك بالفعل بروتوكولات موقعة بين الوزارتين لتبادل الخبرات فى جميع مجالات العمل، موضحا أهمية تفعيلها.

ومن جانبها، قدمت الطيب التهنئة للوزير على توليه المنصب داعية أن يوفقه الله فى مهامه الجديدة، وقدمت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وعلى دعمه الكامل للشعب السودانى واستقراره.

وأعربت عن سعادتها لهذا اللقاء، خصوصا وأن مصر والسودان بينهما علاقة أزلية فى كل المجالات، ومصر دائما تمد يد العون للشعب السودانى، كما ناقشت أوضاع العمالة السودانية فى مصر حيث يصل عددهم حوالى 5 ملايين عامل، مقدمة الشكر للرئيس السيسى على مد فترة السماح لتقنين أوضاعهم حتى 2 أكتوبر 2022، وهو الأمر الذى أعطى مهلة إضافية للعمالة السودانية فى مصر لتقنين أوضاعها وتلافى أى مشكلات تقع لها فضلا عن حماية حقوقها.

وناقش اللقاء طلب الجانب السودانى لتبادل الخبرات فى مجال التدريب والسلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل، فضلا عن التحول الرقمى وعمل المرأة وتأهيلها.

ووجه وزير القوى العاملة بدراسة احتياجات الجانب السودانى من التدريب ووضعها حيز التنفيذ على الفور.