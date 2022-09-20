كرم جبر يؤكد ضرورة تعزيز التعاون العربى لمواجهة الإرهاب الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الثلاثاء، فى افتتاح الدورة العادية (97) للجنة الدائمة للإعلام العربى التى تتولى التحضير لاجتماعات المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب الذى يعقد غدا ومجلس وزراء الإعلام العرب الذى يعقد برئاسة مصر بعد غد الخميس.

وأعرب كرم جبر عن ترحيبه بالحضور فى افتتاح الدورة العادية (97) للجنة الدائمة للإعلام العربى التى تستضيفها مصر وتعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووجه تحية احترام وإجلال للجامعة العربية التى لا تزال تناضل من أجل عالم عربى أكثر تضامنًا وقوة، وتدفع بالعمل العربى المشترك إلى مستوى الأمنيات التى تنشدها الشعوب العربية.

وقال جبر "أمامنا جدول أعمال حافل ونحن مطالبون بدراسة ومناقشة البنود المعروضة خلال الاجتماعات والتى تتضمن ملفات ومقترحات ومبادرات إعلامية، وذلك من أجل الخروج بتوصيات عملية تعطى دفعة جديدة للعمل الإعلامى العربى لجعله أكثر فعالية فى القضايا المشتركة" .

وأشار إلى أنه فى مقدمة هذه الملفات تأتى القضية الفلسطينية والعمل أن تظل حية فى عقول وقلوب الشعوب العربية والإسلامية ومتابعة كل من الاستراتيجية الإعلامية العربية وخطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج ودور الإعلام فى محاربة الإرهاب والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 وغيرها من الموضوعات الهامة المدرجة على أجندة الاجتماعات.

وأكد على أهمية العمل المشترك لتحديث محاور هذه الاستراتيجية من أجل الدفاع عن قضايا الأمة العربية فى ظل عالم يموج بالصراعات والمصالح وتتخبطه الأزمات، مع العمل لتطوير محتوى الخطاب الإعلامى العربى الموجه إلى الرأى العام العالمى.

وأوضح أن الإعلام الإلكترونى أصبح محور الحياة المعاصرة لما له من أهمية كبيرة عبر تناوله قضايا الفكر والثقافة وبات يطلق عليه ثقافة التكنولوجيا أو ثقافة الميديا، وأضاف انه فى ظل هذا الانتشار الكبير لوسائل الإعلام الجديدة، يجب علينا تعزيز التعاون من أجل مواجهة الإرهاب الإلكترونى عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى وحماية المجتمع من مخاطر انتشار الشائعات، وأكد أن الإعلام وخاصة الإعلام البيئى يتحمل مسئولية كبيرة فى التوعية بمخاطر التغيرات المناخية وتأثيرها على حياة الإنسان.

وشدد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أهمية استثمار قمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ وتوحيد الجهود العربية إعلاميا لمواجهة تغير المناخ، من أجل تحقيق مصالح المنطقة العربية التى تعد الأكثر تأثرا ومعاناة من تبعات هذه الظاهرة رغم ضآلة مشاركتها فى نسبة الانبعاثات الكربونية العالمية.

وقال إن أجندة اجتماع اليوم متنوعة وغنية وطموحة وستتناول أيضا برنامج "بيروت عاصمة للإعلام العربى 2023"، ورصد ودراسة تأثير الألعاب الإلكترونية التى تدعو للعنف والإرهاب على الأمن المجتمعى العربى، كما تبحث الاجتماعات تدريس مادة التربية الإعلامية لتحصين الطلاب منذ الصغر ضد الفكر المتطرف، ومحددات التعامل مع كبريات الشركات الإعلامية.

وأضاف أننا مطالبون خلال هذه الاجتماعات ببذل مزيد من الجهد الجماعى والعمل المتواصل لبلوغ مستوى متقدم من الإنجاز لمختلف المشاريع والمبادرات الإعلامية التى أدرجت فى المحاور الرئيسية للاستراتيجية الإعلامية العربية من قبل الدول الأعضاء.

وأعرب عن أمله أن تعطى هذه الاجتماعات والمناقشات التى ستشهدها ديناميكية جديدة للعمل الإعلامى العربى المشترك والدفع والارتقاء بالمنظومة الإعلامية العربية لتلبى اهتمامات المواطن العربى من الخليج إلى المحيط.

وفى ختام كلمته، جدد كرم جبر الترحيب والشكر للمشاركين فى هذه الاجتماعات، مُتمنياً أن تتم بلورة تصورات الدول الأعضاء والمنظمات الإعلامية المعنية ووضعها فى صيغتها النهائية تمهيداً لرفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب وذلك من أجل دعم وتعزيز مسيرة العمل الإعلامى العربى المشترك.