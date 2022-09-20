جدة - نرمين السيد - شارك الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية فى الحملة التى أطلقها محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ لتنظيف قاع الشواطئ من القمامة البحرية والمخلفات بشاطىء ستانلى، بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدنى وفريق "من أجل مصر" بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية وذلك فى إطار جهود الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.





فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف حملات تنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية بالتزامن مع اليوم العالمى لتنظيف الشواطئ. تأتى هذه الحملة بالتزامن مع أنشطة تنظيف الشواطئ العالمية التى تتم فى نفس التوقيت فى 198 دولة حول العالم بمشاركة 20 ألف متطوع، كما ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المجهودات التى تبذلها محافظة الإسكندرية فى جميع أنشطة حماية البيئة بالمحافظة، إضافة إلى الإدارة الجيدة للمحافظة فى تجميع المخلفات على الشاطئ. جدير بالذكر أنه قد تم خلال العامين الماضيين تنظيم 32 حملة لتنظيف الشواطئ بمحافظتى الإسكندرية ومطروح أحدهما قد تم تسجيلها فى موسوعة جينيس كأطول حملة تنظيف شواطئ تمت فى توقيت واحد بطول 8 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة البيئة تشارك فى اليوم العالمى لتنظيف الشواطئ بحملة فى «ستانلى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.