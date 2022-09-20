نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 في مصر للعاملين في القطاع الحكومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعى عن مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للموظفين خاصة بعد تخطينا منتصف شهر سبتمبر، اقترب موعد صرف المرتبات للعاملين والموظفين حيث وفقا للموعد الرسمى سيتم صرف جميع المرتبات بداية من يوم الاربعاء الموافق 21\9\2022 وحتى يوم 27\9\2022 حيث تبدا وزارة المالية فى صرف المرتبات للموظفين فى الحكومه ويصل عددهم 6 ملايين موظف.

مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر

اعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر اعتبارا من الغد الموافق 21\9\2022 لجميع العاملين فى القطاع الخاص او الحكومى، حيث يتم صرف ل33 هيئة يوم الاربعاء الموافق 21\9 \2022 ويوم الخميس الموافق 22\9\2022 تصرف باقى المرتبات.

الهيئات الحكومية التى تصرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الاربعاء

جاءت مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الاربعاء الموافق 21\9\2022 لبعض الوزرات منها: البيئة -الداخلية- الصحة- قطاع الأعمال العام -التضامن الاجتماعي- الأوقاف- الطيران المدني- الإنتاج الحربي- السياحة – البترول – التموين- الإسكان– التجارة والصناعة- الآثار- – النقل- القوى العاملة- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- الثقافة- شؤون مجلس النواب- الاتصالات.

ويتم صرف مرتب شهر سبمتبر يوم الاربعاء الموافق 21\9\2022 لبعض المدريات منها: مديريات القوى العاملة- مديريات الشؤون الصحية- مديريات التموين والتجارة الداخلية- مديريات الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي مديريات الطرق والنقل.

ويصرف ايضا مرتب شهر سبمتبر يوم الاربعاء الموافق 21\9\2022 لبعض المصالح الحكومية منها: المجلس الأعلى للصحافة- الجهاز المركزي للمحاسبات- مجلس النواب- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- المجلس القومي لحقوق الإنسان- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي.

اسماء الهيئات الحكومية التي تصرف المرتبات يوم الخميس

جاءت مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر يوم الاربعاء الموافق 21\9\2022 لبعض الوزرات: التخطيط -الكهرباء- العدل-– الاستثمار والتعاون الدولي- الشباب والرياضة- المالية- التربية والتعليم للموظفين والمعلمين-– التعليم العالي- التنمية المحلية- الزراعة واستصلاح الأراضي- الموارد المائية والري- الخارجية.

يصرف مرتب شهر سبتمبر يوم الاربعاء الموافق 21\9\2022 لبعض المدريات: مديريات الشباب والرياضة- مديريات الطب البيطري- مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- مديريات التنظيم والإدارة- مديريات الزراعة- دواوين عموم المحافظات.