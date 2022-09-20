رفع إحدى عربات قطار دمنهور تمهيدا لعودة حركة القطارات.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:30 مساءً - تمكن منذ قليل، فريق هيئة السكك الحديد، من رفع إحدى عربات قطار مطروح- القاهرة الذى خرج عن مساره بمحطة دمنهور دون حدوث أى إصابات.

واستعانت هيئة السكك الحديد بأوناش عملاقة، لإزالة أثار الحادث، وجارى إصلاح قضبان السكك الحديدية، لإعادة حركة القطارات مرة أخرى إلى طبيعتها.

وكانت محطة قطارات مدينة دمنهور بالبحيرة، قد شهدت إزالة أثار خروج جرار قطار ركاب وإحدى العربات بخط القاهرة - الإسكندرية عن مسارها أثناء دخول القطار محطة سكك حديد دمنهور صباح اليوم.

وأكدت مصادر مطلعة استعانة هيئة السكك الحديدية بفريق عمل واوناش عملاقة من محطة طنطا لإعادة العربات إلى مسارها، وإصلاح قضبان السكة الحديد والعربات بورش الهيئة بالاسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت بلاغًا من شرطة السكة الحديد يفيد بخروج جرار قطار ركاب رقم 774 والعربة الأولي من القطار القادم من مطروح عن قضان شريط السكة الحديد أثناء دخول محطة دمنهور.

وعلي الفور انتقلت القيادات الأمنية لمكان الواقعة بالفحص تبين خروج عربتي من القطار عن قضبان شريط السكة الحديد، دون حدوث إصابات.

أسفرت الواقعة، عن توقف حركة القطارات بخط القاهرة- الإسكندرية، وجارى إعادة عربات القطار إلى وضعها الطبيعى وعودة حركة القطارات مرة أخرى إلى مواعيدها المقررة.

يذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قد اعلنت أنه أثناء مسير قطار 774 ( نوم + مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة اليوم صباح اليوم بحوش محطة دمنهور، تم خروج الجرار وعربة القوى عن القضبان، شاغلاً الخط الطالع والنازل، ولم يسفر ذلك عن حدوث أى إصابات.

على الفور تنبه بالدفع بمعدات الرفع لموقع الحادث لسرعة الانتهاء من رفع الحادث والاستعداد بالسكة للحركة الطبيعية، وجارى تدوير القطارات من محطة ايتاى البارود لحين الانتهاء من الاستعداد بالسكة.

كما تؤكد الهيئة على الركاب راغبى رد التذاكر المنصرفة لهم على قطارات الخط استرداد قيمتها بدون أى خصومات، هذا وقد تنبه بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى الحادث وسرعة إعداد تقرير وجارى المتابعة .