ضياء رشوان: ”دبلوماسية القمة” للرئيس السيسي حققت نجاحات كبرى لسياسة مصر الخارجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن الظروف الدولية والإقليمية الراهنة قد أثبتت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد سياسة مصر الخارجية خلال السنوات الثماني الماضية على أسس متوازنة أدت إلى تنشيط شبكة العلاقات الدولية لمصر مع كافة القوى والدوائر الإقليمية والقارية والعالمية، الأمر الذي انعكس اليوم في دعم قدرة مصر على مواجهة التحديات، واستعادة دورها ومكانتها، وحماية أمنها القومي، وتحقيق مصالحها الوطنية، حيث كان لـ "دبلوماسية القمة" التي أولاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا على المستويين الثنائي والجماعي، نتائج إيجابية كبيرة في توطيد علاقات مصر بكافة القوى الدولية.

وقــال رئيــس الهيئــة العامــة للاستعلامــات إنه خلال الأعوام الثمانية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية (يونيو 2014 - يونيو 2022) حققت سياسة مصر الخارجية نجاحات عديدة وملموسة في دوائرها المختلفة العربية والإفريقية والإسلامية والدولية، وذلك بالتوازي مع التنوع الذي شهدته زيارات وجولات الرئيس ومشاركاته الخارجية قمم دولية بين القارات المختلفة، بما يعكس حرصه على تعزيز التواصل مع قادة وزعماء العالم لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية وعرض رؤى مصر بشأنها.

جاء ذلك في مقدمة كتاب "الزيارات الخارجية واللقاءات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي.. قراءة تحليلية لمواقف وخطب وتصريحات الرئيس بشأن القضايا الدولية" والصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات للعام الثامن على التوالي، والذي يوثق للزيارات الخارجية واللقاءات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع قراءة تحليلية لمواقف وخطب وتصريحات الرئيس بشأن القضايا الدولية خلال العام الذي يبدأ من 9/6/2021 إلى 8/6/2022.

وأوضح رشوان أن زيارات وجولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية بلغت (138) زيارة خارجية، خلال 8 سنوات منها (13) زيارة خلال العام الثامن فقط، مضيفًا أن عدد الدول التي زارها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الفترة (يونيو 2014 / يونيو 2022) بلغ (50) دولة في قارات العالم المختلفة منها (10) دول في العام الثامن.

وقال إنه على مستوي التوزيع الجغرافي احتلت الدائرة العربية مركز الصدارة في زيارات الرئيس الخارجية خلال الأعوام الثمانية، حيث بلغت (41) زيارة فيما احتلت القارة الأوروبية المركز الثاني بواقع 40 زيارة على مدار الثمانية أعوام بينما احتلت الدائرة الإفريقية المركز الثالث بواقع 30 زيارة، بينما بلغت زيارات الرئيس لدول آسيا 19 زيارة، فيما زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الولايات المتحدة الأمريكية (8) مرات خلال ثمانية أعوام 6 زيارات منها لمدينة نيويورك للمشاركة في الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة بها، وزيارتان للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار ضياء رشوان إلى أن إجمالي اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة ومسئولين دوليين -عربًا وأجانب- داخل جمهورية مصر العربية خلال الفترة (يونيو 2014 - يونيو 2022) بلغ (1083) لقاءً منها 253 لقاءً قمة مع الملوك والرؤساء وكان من أكثر القادة والزعماء تكرارًا في هذه الاجتماعات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي التقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حوالي 26 مرة خلال تلك الفترة.

وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات أن عدد زيارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجولاته الخارجية خلال العام الثامن لتولي الرئيس رئاسة الجمهورية قد بلغ (13) زيارة خارجية شملت (10) دول في قارتين هما (أوروبا - آسيا "المنطقة العربية")، وهذه الدول حسب الترتيب الزمني للزيارة هي (العراق - المجر - اليونان - بريطانيا - فرنسا - الإمارات - الصين - بلجيكا - الكويت - السعودية).

كما أشار كتاب "هيئة الاستعلامات" إلى أن أهداف تلك الزيارات قد تنوعت ما بين الشق الثنائي، مثل زيارات الرئيس لكل من (الإمارات - الكويت - السعودية)، أو لحضور مؤتمرات ومنتديات أو تجمعات إقليمية ودولية، بلغت (10) قمم جماعية، تمثلت في زياراتيه للعراق الأولى في يونيو 2021 للمشاركة في فعاليات "القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن"، والثانية في أغسطس 2021 للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، كما شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2021 بقمة دول تجمع "فيشجراد" في المجر، ثم حضر فعاليات "القمة الثلاثية" بين مصر وقبرص واليونان في أثينا، وأخيراً شارك في "قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ" بمدينة جلاسجو ببريطانيا، وفي نوفمبر 2021 شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر "باريس الدولي حول ليبيا"، بالتوازي مع مشاركة رئيس الجمهورية في احتفالية "منظمة اليونسكو" بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها، وفي شهر فبراير من عام 2022 زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاصمة الصينية بكين في فبراير لحضور حفل افتتاح الحدث الرياضي لعالمي دورة "الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين"، كما شارك الرئيس في قمة "محيط واحد" في باريس، والقمة "الأفريقية - الأوروبية" في بروكسل ببلجيكا.

وأوضح الكتاب أن هذه الزيارات والجولات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت (64 لقاءً ثنائيًا) واجتماع قمة ومباحثات ثنائية مع زعماء وقادة الدول ورؤساء حكومات من مختلف دول العالم، وقيادات أبرز المنظمات الدولية، وكبرى الكيانات والمؤسسات والشركات الاقتصادية العالمية؛ للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار كتاب "هيئة الاستعلامات" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في عدد من القمم الثنائية والقارية والدولية عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" بلغت (10) مشاركات، منها مشاركته في القمة العالمية الرابعة لمبادرة "مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا" في (أغسطس 2021)، ومنتدى "التعاون الصيني - الإفريقي" في (نوفمبر 2021)، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمر الدولي "الثالث لدعم الشعب اللبناني" في (أغسطس 2021)، وفي اجتماع "رؤساء الدول والحكومات حول المناخ" على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في (سبتمبر 201)، وفي أعمال "المنتدى العربي الاستخباري" (في نوفمبر 2021).

كما ألقى الرئيس (4) كلمات أمام اجتماعات ومنتديات خارجية عبر "الفيديو كونفرانس"، الأولى أمام اجتماع "أهداف التنمية المستدامة" بالأمم المتحدة، والثانية خلال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والثالثة أمام قمة "نظم الغذاء 2021" في (سبتمبر 2021)، أما الرابعة فكانت أما اجتماع رؤساء لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الأفريقية "سيسا" (ديسمبر 2021).

ولفت الكتاب في هذا الفصل إلى أن الرئيس أجرى وتلقى عددًا كبيرًا من الاتصالات الهاتفية بزعماء العالم -ملوك ورؤساء ومسئولين حكوميين- خلال الفترة محل البحث بلغت نحو (36) اتصالًا هاتفيًا، تناول خلالها القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى مع القادة والزعماء والمسئولين الحكوميين، فضلًا عن عشرات الاتصالات الهاتفية متنوعة في مناسبات وطنية ودينية مختلفة، بالإضافة إلى اتصالات من قادة ملوك عرب لتقديم التعازي في شهداء العملية الإرهابية التي وقعت في غرب سيناء في مايو 2022، والتي أكدت تضامن ومساندة مصر في جهود مكافحة الإرهاب.

ويرصد كتاب "هيئة الاستعلامات" الثامن اجتماعات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مسئولين دوليين عربًا وأجانب تم عقدها داخل مصر في الفترة من 9/6/2021 وحتى 8 /6/ 2022، وذلك من خلال زيارات ثنائية قام بها مسئولون دوليون لمصر، أو من خلال مشاركات لهؤلاء المسئولين في مؤتمرات وقمم ومنتديات دولية انعقدت داخل مصر.

بلغ عدد هذه اللقاءات حوالي 104 اجتماعات بمعدل 8 لقاءات كل شهر، ومن حيث نوعية اللقاءات احتلت الاجتماعات مع الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء المرتبة الأولي بما يقارب 37 اجتماعًا، بما يؤكد التركيز علي القمم الرئاسية كإحدى أهم آليات تنفيذ السياسية الخارجية المصرية خلال ذلك العام، وكان أكثر الرؤساء اجتماعًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال هذا العام هو العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بثلاثة لقاءات داخل مصر.

وقدم كتاب الهيئة العامة الاستعلامات حصاد ثمانية أعوام من تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر وكشف هذا الحصاد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام بـ 138 زيارة خارجية في (8) أعوام وجاء العام الأول في المركز الأول من حيث كثافة هذه الزيارات بعدد 27 زيارة خارجية تلاه العام الخامس بعدد 22 زيارة في حين تساوي عدد زيارات كل من العام الثاني والعام الرابع من الفترة لحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدد 17 زيارة فيما جاء العام السادس والثامن والسابع بعدد 14، 13، 10 زيارات على التوالي وذلك بسبب تداعيات جائحة كورنا العالمية.

وكشف حصاد الثمانية أعوام التي قدمها الكتاب أن عدد الدول التي زارها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الفترة (يونيو 2014 / يونيو 2022) بلغ (50) دولة وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد (13) مرة، وقد حظيت إثيوبيا -بالتساوي مع السودان- بالمرتبة الأولى في زيارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأفريقية بـ (7) زيارات تنوعت ما بين زيارة ثنائية، أو عبر المشاركة في الاجتماعات الدورية لقمة الاتحاد الإفريقي.. كما قام الرئيس خلال تلك الفترة بزيارة الصين (7) مرات، كما زار مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بعدد (6) زيارات للمشاركة في أعمال دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أما المشاركة السابعة والثامنة فكانت عن طريق الفيديو كونفرانس بسبب إجراءات وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد - 19)

كما كشف حصاد الثمانية أعوام أن إجمالي اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة ومسئولين دوليين عرب وأجانب داخل جمهورية مصر العربية خلال الفترة (يونيو2014 – يونيو 2022) حوالي (1076) لقاء منها 252 لقاء قمة مع الملوك والرؤساء، وكان من أكثر القادة والزعماء تكرارًا في هذه الاجتماعات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي التقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حوالي 26 مرة خلال تلك الفترة.

ويتناول كتاب "هيئة الاستعلامات" أهم القضايا التي وردت في أحاديث وخطب وتصريحات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الداخل والخارج وذلك خلال الفترة من 9/6/2021 وحتى 8/6/2022، مثل قضية الإرهاب والتطرف والغلو وتجديد الخطاب الديني حيث اكد الرئيس: " أن الإرهاب يظل من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة الإنسانية في عصرنا الحالي حيث تنتهك هذه الظاهرة الحقوق الأساسية للمواطنين وفى مقدمتها الحق في الحياة وتعيق جهود الحكومات نحو بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها.

وفيما يتعلق بالملفات والقضايا العربية والعلاقات المصرية العربية أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن منطقة الشرق الأوسط، كما تتسم بموقع إستراتيجي فريد فإنها تحتل أيضًا موقعًا متقدمًا على قائمة مناطق العالم الأكثر اضطرابًا مما يضيف إلى التحديات العالمية المشتركة التي تواجهها دول المنطقة تحديات أخرى ذات خصوصية بدولها.

وحول موقف مصر من القضية الفلسطينية أكد الرئيس استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، مشددًا على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية.

وجدد الرئيس دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادًا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر أكدت مرارًا أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط، دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية التي كانت ومازالت القضية المركزية للأمة العربية، وذلك عبر التفاوض استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصــــــمتها «القــــدس الشــــــرقية».

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية العربية على الصعيد الثنائي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته المتعددة مع القادة والمسئولين العرب، على خصوصية العلاقات التاريخية الراسخة المصرية مع الدول العربية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وأوضح الرئيس خصوصية العلاقات المصرية الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة، معربًا عن التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته العديدة مع القادة العرب على تعزيز وتفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق بين مصر والدول العربية على كافة المستويات لمواجهة التدخلات الإقليمية السلبية في المنطقة، ومنع تقويض الدولة الوطنية، وفيما يتعلق بقضايا العمل الإفريقي أكد الرئيس على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة، بما فيها منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، فضلًا عن منطقة الساحل الإفريقي، والتي تشهد تطورات وتحديات متشابكة نظرًا لتفاقم وتمدد الجماعات الإرهابية، مؤكدًا على استعدادنا لدعم الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير برامج التأهيل وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة، وكذلك مؤسساتها الدينية العريقة، وذلك لإعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل الذي تنادي به مصر في سبيل القضاء على الإرهاب.

وحول العلاقات الثنائية بين مصر والدول الإفريقية فقد جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش لقاءاته العديدة مع القادة والمسئولين الأفارقة تعكس اعتزاز مصر بعلاقات التعاون المتميزة مع تلك الدول في شتى المجالات، ومؤكدا أهمية مواصلة العمل على تطوير مشروعات التعاون الثنائي خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في مختلف المجالات.

وحول العلاقات المصرية الأوروبية، أكد الرئيس على مكانة الاتحاد الأوروبي المهمة في إطار السياسة الخارجية لمصر، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل لخصوصيات كل طرف، ليس فقط لكون الجانب الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وإنما في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.

وحول العلاقات المصرية الأوروبية على الصعيد الثنائي فقد أكدت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته المتعددة مع القادة والمسئولين الأوروبيين حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الأوروبية على مختلف الأصعدة وتبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الآسيوية فقد أكدت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته مع عدد من المسئولين الآسيويين في الفترة محل البحث على حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك مع بلدان القارة الآسيوية على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة وتعظيم حجم التبادل التجاري.

وحول علاقات مصر مع المنظمات الدولية والمتخصصة فقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس، وأوضح الرئيس في كلمته أن انتخاب مصر لرئاسة الدورة الحالية الخامسة عشرة، للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام جاء ليكلل مسيرة متواصلة من الإسهام المصري الفاعل لتعزيز وتفعيل هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، منذ إنشائـه عام 2005 كما يجسد ثقة المجتمع الدولي، في قدرة مصر على قيادة الجهود الأممية في هذا الشأن على ضوء إحرازها المرتبة السابعة، بين الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية - رجالًا ونساءً - في عمليات حفظ السلام الأممية.

كما أكد الرئيس في كلمته في اليونيسكو "أن مصر تفخر بكونها ضمن الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، وتطور علاقاتها بالمنظمة على مدار عقود لتصبح نموذجًا للتعاون البناء على مختلف الأصعدة".

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر والعالم يواجه اليوم أزمة عالمية مركبة ناجمة عن الآثار التي خلفتها جائحة كورونا وعواقب الصراع الروسي الأوكراني، تلك الأزمة التي تسببت في ارتفاع مستويات التضخم العالمية وحالة من الكساد التجاري وأزمة في سلاسل الإمداد، ومصر تواجه هذه الأزمة التي ألمت بالعالم بقدرات متطورة، وخطة عمل فاعلة.

وحول استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلن الرئيس عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة الـ 27 لقمة تغير المناخ في نوفمبر 2022 بالإنابة عن القارة الإفريقية، ومشددًا على أن مصر ستعمل على أن تكون تلك الدورة نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف، وذلك لمصلحة القارة الأفريقية والعالم أجمع.

وأضاف أن استضافة مصر لقمة المناخ تأتي بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدي الذي تمثله ظاهرة تغير المناخ، مشيرًا إلى أن مصر ستسعى إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته.

تجــدر الإشــارة إلــى أن الكتــاب يصــدر للعام الثامــن على التوالــي برئاســة تحريــر عبد المعطي أبو زيد مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة، وهيئة تحرير من قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة تضم كلًا من نبيل بكر، ومحمد فوزي، ود. علي محجوب، وكريم شكري، ويمكن الاطلاع على الكتاب بالتفصيل على موقع الهيئة الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.sis.gov.eg/?lang=ar