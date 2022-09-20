حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بمتطلبات اعتماد المستحضرات الصيدلية من قبل منظمة الصحة العالمية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إلقاء الضوء على كيفية التقديم لبرنامج اعتماد المستحضرات الصيدلية من قبل منظمة الصحة العالمية والتعريف بالخدمات الاستشارية المقدمة من الهيئة للشركات المصرية لدعمها في المضي قدما لزيادة عدد المستحضرات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وكيفية إعداد ملف CTD وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك انطلاقا من رؤية هيئة الدواء المصرية وحرصها الدائم على التطوير المستمر في الخدمات التي تقدمها لصناع الدواء ودعم الشركات المصرية في المضي قدما في مرحلة اعتماد المستحضرات الصيدلية مصرية الصنع لدى منظمة الصحة العالمية (Prequalified products) وزيادة عدد المستحضرات المصرية المعتمدة، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في السوق الدوائي المصري وفتح آفاق تصديرية جديدة للمستحضرات الصيدلية المصرية بالأسواق الدولية المختلفة.

جدير بالذكر أن مصر لديها ثلاث مستحضرات معتمدة من قبل المنظمة سابقا.