جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى تزامنا مع بدء العام الدراسى (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدى والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، وتزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد.

على صعيد الدعم النقدى، شمل 107 ألف أسرة بإجمالى 56 مليون جنيه من خلال بيت الزكاة والصدقات المصرى، كما تم توفير الدعم الغذائى من خلال بنك الطعام المصرى، والذى تمثل فى تقديم وجبات مدرسية ساخنة متكاملة العناصر الغذائية لدعم التغذية المدرسية السليمة، وذلك لعدد 35 ألف طالب فى 10 محافظات بإجمالى تكلفة مليون جنيه يوميا، وذلك لتغطية العام الدراسى بالكامل بحيث تصل التكلفة لـ200 مليون جنيه.

كما تم إطلاق المهرجان الخاص بتوزيع المستلزمات الدراسية بالمحافظات، والذى نظمته جمعية الأورمان بتكلفة حوالى 20 مليون جنيه، وتم دعوة الأطفال للحضور وتوفير جميع احتياجتهم من المستلزمات الدراسية مجانا.

وجاءت مساهمة مؤسسة حياة كريمة، من خلال تقديم 55 ألف خدمة تعليمية للطلاب فى قرى محافظات حياة كريمة، واستهدفت المؤسسة التكفل بسداد المصروفات الدراسية وشراء المستلزمات المدرسية لنحو 40 ألف طالب من محافظات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، ويضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، وتعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

يضم التحالف الوطنى كل من "الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين".