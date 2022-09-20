حياة كريمة.. قومى المرأة يطلق برنامجا للتوعية بالقضايا السكانية بـ12 محافظة

وذكر المجلس، فى بيان أصدره اليوم، أن البرنامج التدريبى سيعقد بمحافظات (أسيوط، قنا، المنوفية، المنيا، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، البحيرة، الوادى الجديد، الأقصر، أسوان، الغربية) ويستمر حتى 5 أكتوبر المقبل، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين من المحافظات المستهدفة.
وأوضح أن البرنامج التدريبى يتضمن التعريف بمبادرة تنمية الأسرة المصرية، ودور الدعاة فى القضية السكانية من منظور دينى، والصحة والحقوق الإنجابية من منظور طبى ودينى، وكيفية استخدام التواصل الفعال لإعداد وتقديم رسالة صحية مؤثرة، الأمومة الآمنة من منظور طبى ودينى، وقواعد تباعد الولادات وتنظيم الأسرة من منظور طبى ودينى ، رعاية النشئ من منظور طبى ودينى، كيفية إدارة جلسات الدوار، العنف ضد المرأة وآثاره الصحية والنفسية والاجتماعية.
يذكر أن المرحلة السابقة من البرنامج التدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية استهدفت أكثر من 3600 قياده دينية (مسلم - مسيحى) فى 20 محافظة من المدرجين بمبادرة "حياه كريمة".
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