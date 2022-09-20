محافظ الجيزة يوجه برفع كفاءة محيط المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وكلف راشد، وفقا لبيان صحفى، بالتواصل الدائم مع المواطنين؛ لبحث الشكاوى وسرعة حلها وتشديد الرقابة لرصد المخالفات وإزالتها فى المهد والحفاظ على أعمال التطوير للشوارع والميادين والمحاور لضمان استدامتها.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدورى لمنظومة المتابعة الإلكترونية لرصد نقاط العمل التى بحاجة إلى تدعيم فى بالأحياء والمراكز والمدن وبحث الشكاوى وسبل معالجتها.

حيث اطلع المحافظ على مجهودات الأحياء والمراكز والمدن بالمنظومة والتى تضمنت أعمال إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أراض زراعية ورفع لإشغالات وتعديات للمحال والباعة الجائلين إلى جانب أعمال إنارة وتقويم للأعمدة ودفن لكابلات الكهرباء وإعادة الشئ لأصله وأعمال تجميل وتهذيب الأشجار وإزالة لأخرى تشكل خطورة على المارة وممتلكات المواطنين، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وتركيب أغطية للبالوعات ورفع للمخلفات وناتج تطهير الترع ببعض القطاعات.

ووجه راشد نوابه والسكرتير العام والمساعد بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة تنفيذ الأعمال وتوفير احتياجاتهم من العمالة؛ لتنفيذ الأعمال على أن يتم تدعيم دور الجمعيات الأهلية وشركات الجمع السكنى من المنازل خاصة بالقرى لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع أو الترع والمرور الدورى للتأكد من سريان قرارات ترشيد إستهلاك الطاقة والتزام المحال بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد راشد على منع أى إشغالات أو معوقات للحركة المرورية بمحيط المدارس واتخاذ مايلزم نحو تأهيلها لاستقبال العام الدراسى الجديد والحرص على سرعة البت فى الحالات التى يتم رصدها من قبل المنظومة وسرعة معالجتها.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ وعلاء بدران السكرتير العام والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومدير المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.