سفير مصر يسلم دعوة من السيسى لنظيره الرومانى للمشاركة فى مؤتمر المناخ

جاء خلال لقاء السفير المصرى مع مستشارة الرئيس الرومانى لومينيته اودوبيسكو؛ لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
وأعربت مستشارة الرئيس الرومانى، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية المصرية، عن اهتمام الرئيس الرومانى بتنمية العلاقات مع مصر، وتعميق الحوار السياسى على جميع المستويات وتوسيع وتنويع التعاون الاقتصادى الرومانى المصرى.
وأكد السفير مؤيد الضلعى على أهمية زيادة التبادل التجارى بين الدولتين، وتنشيط التعاون فى عدد من المجالات منها التعليم، والثقافة، والصناعة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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