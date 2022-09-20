تخفيض 50% على أسعار تذاكر المتحف القومى للحضارة يوم 27 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - قرر أعضاء مجلس إدارة هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية برئاسة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، منح تخفيض 50% على أسعار تذاكر دخول المتحف للمصريين يوم 27 سبتمبر الجارى فى إطار المشاركة فى احتفال الوزارة بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.





جاء ذلك خلال ترؤس وزير السياحة والآثار لأول اجتماع لمجلس إدارة هيئة المتحف القومى للحضارة، بعد توليه مهام منصبه وزيراً للسياحة والآثار، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط، كما شارك فى الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

ووجه الوزير الشكر لأعضاء المجلس على ما يبذلونه من جهد ويقدمونه من وقت بما يُسهم فى دعم أعمال المتحف، مؤكداً أن استمرار التعاون سوياً سيحقق أفضل النتائج المرجوة وأهداف متزايدة للانطلاق بهذا الصرح العظيم إلى آفاق رحبة.

وأكد الوزير أهمية حدث افتتاح المتحف واستقباله للمومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير فى موكب مهيب، وتفاعل الجميع مع هذا الحدث بصورة كبيرة ولا سيما شعور جموع المصريين بالفخر بحضارتهم العريقة، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية وفعالية الأقصر طريق الكباش كانتا أحد أسباب زيادة الطلب على منتج السياحة الثقافية فى مصر خلال الأشهر الماضية والذى لا يزال مستمرًا خلال الموسم الشتوى القادم بسبب المشاهدات الكبيرة لهما ولغيرهما من الفعاليات الترويجية الهامة التى شهدتها مصر.

وقام الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، بتقديم عرض تقديمى عن أداء المتحف وأعداد الزائرين به خلال الفترة الماضية ونسبة الإيرادات التى حققها، مشيراً إلى تزايد إقبال الزائرين خلال شهر سبتمبر الجارى ولاسيما من الأجانب على زيارة المتحف مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.

كما اطلع الدكتور أحمد غنيم، المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والسياحية المختلفة التى نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية، والتى من بينها تنظيم المتحف لحفل تأبين للراحل الدكتور أحمد مرسى أستاذ الأدب الشعبى والفولكلور والمأثورات الشعبية بجامعة القاهرة ،وأحد القامات العلمية العظيمة والذى له باع فى العرض المتحفى ولجنة السيناريو بهذا المتحف، بالإضافة إلى تنظيم حفل غنائى للفنانة نسمة محجوب، وافتتاح معرض للصور الأرشيفية بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالقاهرة، بجانب تنظيم عدد من المحاضرات العلمية والثقافية وورش العمل المختلفة والتى تلقى بعضها الضوء على تراث المحافظات المصرية.