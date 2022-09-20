السبورة الذكية.. وزير التعليم يستعرض آليات دمج التكنولوجيا بالدراسة

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ملامح العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، الذى ينطلق فى الأول من أكتوبر المقبل، خاصة فيما يتعلق بدمج التكنولوجيا بالعملية الدراسية، وتنظيم يوم للأنشطة أسبوعيا بالمدارس.





جاء هذا خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ لمناقشة استعدادات بدء العام الدراسى.

ومن بين الملامح التى كشف عنها الوزير: دمج التكنولوجيا والأنشطة بكافة أنواعها فى العملية التعليمية، موضحا أنه سيتم توظيف القنوات التعليمية (مدرستنا 1، 2، 3) فى العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، من خلال تخصيص فترة مشاهدة واحدة - الفترة تعادل حصتين دراسيتين- لعرض المادة التعليمية.

وأوضح الوزير أن هذا العرض سيكون من خلال (السبورة الذكية أو الداتا شو أو أجهزة الكمبيوتر) لأكثر من فصل فى نفس الفترة لعرض الدرس، مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب.

ويخصص باقى النصاب المقرر لحصص المادة؛ لمناقشة المحتوى الذى تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية - من خلال مسؤول التطوير التكنولوجى- وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمية على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.

وتابع الوزير أنه سيتم توفير وقت كاف لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، الثقافية، الفنية، العلمية والتكنولوجية، بدءا من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، ويكون ذلك بمشاركة مديرى عموم تنمية الأنشطة، للمساهمة فى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، مشيرا إلى تطبيق هذه الخطة على أربع مراحل بنسبة لا تقل عن 25% من مدارس الإدارة لكل مرحلة.

وكشف الوزير عن ضوابط وآليات تنفيذ اليوم الرياضى بالمدارس أسبوعيا، وآخر للأنشطة وبشكل تبادلى؛ لزيادة مستوى ارتباط التلاميذ بالمدارس؛ تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية للارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لطلبة المدارس، حيث إنه سيتم تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسى على حدة ودون التأثير على خطة توزيع المنهج.