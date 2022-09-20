الشباب والرياضة والأزهر يوقعان بروتوكولا لتعزيز الهوية الدينية والوطنية

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، بالجامع الأزهر، بروتوكول تعاون، وذلك فى إطار تعزيز التعاون والمشروعات المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، لتعزيز الهوية الدينية والوطنية والعربية لدى الشباب والنشء.





من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتوقيع البروتوكول مع الأزهر الشريف، مؤكدا أن علماء الأزهر أناروا الدنيا فى كافة المجالات بفكرهم الوسطى المستنير، الذى يحافظ على نسيج الوطن ويرسخ لقيم المواطنة والتعايش المشترك، موضحا أن البروتوكول يهدف إلى العمل على إعداد نشء وشباب نافع لدينه ووطنه، قادر على صناعة مستقبل هذا الوطن، والوقوف فى وجه التيارات والأفكار المنحرفة عن صحيح الدين، وبناء نشء نافع لدينه ووطنه.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتى فى ضوء التحول الذى شهدته مراكز الشباب خلال الآونة الأخيرة لتصبح مراكز خدمة مجتمعية جاذبة للنشء والشباب إضافة إلى الخدمات المتنوعة التى تقدمها للمجتمعات المحيطة بها وللأسرة المصرية بوجه عام فى شتى المجالات التثقيفية والمجتمعية والشبابية والرياضية والتنموية بوجه عام.

وقال وكيل الأزهر، إن رسالة الأزهر الشريف المنبثقة عن التوجيه الدينى الحنيف تدعو إلى التكامل والشمول فلا تختص بجانب دون جانب وانما تعنى بكل ما يبنى العقول والأجسام على نحو سوى سليم، فهذه الاجسام أمانة والعقول أمانة أكبر، والنساء هو الأمل المعقود عليه المستقبل القريب، والشباب جوهرة التاج، فإذا أحسنا بناءه من كل جوانبه كان المستقبل مضيئا قويا وإذا أعمالنا أحد جوانبه كان ناقصا غير متناغم مع متطلبات العصر.

وأوضح وكيل الأزهر أن هذا التعاون المؤسسى يؤكد التواصل والتكاتف بين مؤسسات الدولة المصرية، وأنه من خلال هذا التعاون نمنح الوطن ما يستحقه من نشء شوى قادر على مواجهة الحياة والتغيرات بإيمان راسخ وفكرة سليمة ووعى لا يتسلل إليه المسلمون والمتربصون مهما حاولوا، فالبناء القوى لا يتزعزع مهما كانت الريح عاتية، وبقيادة الدولة المصرية الحكيمة نبنى للغد أجيالا لا تلين وتزرع فى السنين عقولا لا تحيد عن الرشد والحضارة والتطور مع تمسكها بأصولها وثوابتها.

ويهدف البروتوكول الجديد إلى تعزيز أوجه التعاون العلمى والثقافى بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة فى مجال التوعية الدينية للشباب والنشء، لتخريج دارسين قادرين على الوقوف فى وجه التيارات والأفكار المنحرفة عن صحيح الدين، من خلال عقد لقاءات توعوية على مستوى الأندية ومراكز الشباب ومقرات الوزارة بكافة أنحاء الجمهورية، لنشر وعى دينى ومجتمعى مستنير حول العديد من القضايا، ومعالجة السلوكيات المجتمعية السلبية التى تهدد أمن واستقرار هذا الوطن.