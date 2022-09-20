السفير المصري لدى رومانيا يلتقي مستشارة الرئيس الروماني ويسلم الدعوة الخاصة بمؤتمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:28 صباحاً - التقى السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا، مستشارة الرئيس الرومانى Luminita Odobescu لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، حيث أعربت مستشارة الرئيس عن اهتمام الرئيس الروماني بتنمية العلاقات مع مصر، وتعميق الحوار السياسي على جميع المستويات وتوسيع وتنويع التعاون الاقتصادي الروماني المصري.

هذا، وأكد السفير مؤيد الضلعي على أهمية زيادة التبادل التجارى بين الدولتين، وتنشيط التعاون في عدد من المجالات منها التعليم، والثقافة، والصناعة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما قام السفير المصري بتسليم الدعوة الموجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس الرومانى "كلاوس يوهانيس" للمشاركة فى قمة قادة العالم في إطار الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.