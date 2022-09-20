المعهد القومي للمُعايرة يبحث مع المعهد الفرنسي للمترولوجيا سُبل تعزيز التعاون المُشترك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:28 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين المراكز البحثية المصرية والمؤسسات الدولية، عقدت د. نهى عماد رئيس المعهد القومي للمُعايرة اجتماعًا مع د. توماس جرينون مدير المعهد الفرنسي للمترولوجيا (LNE)؛ بحضور نواب رئيس المعهد والسادة رؤساء الشُعب البحثية.

وقدم د. جرينون عرضًا حول المعهد المترولوجي الفرنسي وتناول إمكانياته وأحدث المشروعات العلمية لأعضاء هيئة البحوث بالمعهد الفرنسي، كما تم تبادل النقاش حول سُبل التعاون المُشترك.

وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون في المشروعات العلمية ذات الاهتمام المُشترك، وكذلك تبادل الخبرات والرؤى والتعاون في المُقارنات الدولية ضمن أعمال منظومة المترولوجيا الدولية.

وعلى هامش اللقاء، نظم المعهد جولة تفقدية لبعض معامل المعهد وتبادل مدير المعهد الفرنسي للمترولوجيا النقاش مع أعضاء الهيئة البحثية بالمعامل، حيث أثنى على ما رأى بما يمتلكه المعهد من إمكانيات بشرية وعملية مُتخصصة وكذلك امتلاك المعهد أحدث الأجهزة التكنولوجية التي تم تصنيعها وتطويرها بمعامل المعهد، من خلال الاستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه لاعضاء هيئة البحوث.