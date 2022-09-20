وزير القوى العاملة خلال لقائه مع وزير العمل الموريتاني: مصر في خدمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:28 صباحاً - التقى وزير القوى العاملة،حسن شحاته مع نظيره وزير الوظيفة العمومية والعمل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد الله عثمان ،والوفد المرافق له ، لبحث اوجه التعاون بين الوزارتين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48) والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة " حكومات ، وأصحاب أعمال ، وعمال" من 21 دولة عربية .

وجاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الوزير " شحاته" أكد في بداية اللقاء على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهاً إلى أن الدولة المصرية حريصة على نقل خبراتها وخاصة في مجال العمل للدول الافريقية الشقيقية .

ووجه الوزير الادارة المركزية للعلاقات الدولية بسرعة الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها بين الجانبين بشأن التعاون في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ،والبدء في اتخاذ الاجراءات نحو توقيعها .

من جانبه قدم وزير العمل الموريتاني الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حسن الاستقبال وكرم ضيافة الدولة المصرية خلال استضافتها لمؤتمر العمل العربى تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمناً التعاون بين الجانبين في مجال العمل متطلعا الى توقيع مذكرة التفاهم قريبا للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمل .