رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل الرئيس التنفيذي لإتحاد المستشفيات العربية والوفد المرافق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:28 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: شراكاتنا مع اتحاد المستشفيات العربية تعزز من تبادل خبرات الرعاية الصحية بين مصر وكافة هيئات الصحة العربية المناظرة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: ملتزمون بتوجيهات القيادة السياسية لدعم أنشطة الرعاية الصحية ونقل تجربة الإصلاح الصحي الشامل للأشقاء من الدول العربية

الرئيس التنفيذي لإتحاد المستشفيات العربية: تشيد بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل وتطور منظومة الرعاية الصحية بمصر

الرئيس التنفيذي لإتحاد المستشفيات العربية: نسعى لتنظيم مؤتمر المستشفيات العربية بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية

الرئيس التنفيذي لإتحاد المستشفيات العربية: مستشفى شرم الشيخ الدولي نموذج للمستشفيات الخضراء .. ومنصة لإطلاق ونشر مفاهيم المنشآت الصحية الخضراء لكافة المستشفيات العربية

عضو المجلس التنفيذي لإتحاد المستشفيات العربية: ما شهدناه في محافظة بورسعيد نموذج نجاح متميز يعيد الثقة للمواطن العربي في أنظمة الرعاية الصحية الحكومية

المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية يؤكد أهمية التعاون مع إتحاد المستشفيات العربية لتعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية بالوطن العربي .. ويهديهم درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهودهم المتميزة في تطوير القطاع الصحي العربي

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السيدة اليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لإتحاد المستشفيات العربية، والوفد المرافق لها، والذي يضم كلًا من الدكتور بسام القديسي، عضو المجلس التنفيذي ورئيس قطاع بناء وتصميم المنشآت الصحية بالإتحاد، والدكتور علي أبوقرين، عضو المجلس التنفيذي للإتحاد، والسيدة رانيا صوما، منسقة المشاريع بالإتحاد، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

واستعرض اللقاء، نتائج الزيارة الميدانية للرئيس التنفيذي لإتحاد المستشفيات العربية والوفد المرافق لها إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والتي شملت زيارة مستشفى النصر التخصصي للأطفال، إضافة إلى مركز صحة أسرة الحي الإماراتي، والإطلاع على تطورات خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية والتجهيزات الطلية وغير الطبية للمنشآت الصحية في مصر، تحت مظلة مشروع التأمين الصحي الشامل، واستحداث هيئة الرعاية الصحية العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين وفقًا للممارسات الطبية العالمية، والتحول الرقمي للخدمات لتيسير الحصول عليها، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، فضلًا عن استحداث منظومة رضاء المنتفعين لضمان تلبية احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى نجاح المنشآت الصحية في الحصول على الاعتماد والتسجيل، وتطبيق الحوكمة الإكلينيكية لضمان تقديم رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر، شهدت تغيرًا جذريًا في منظومة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطن، معربًا عن فخره بما أنجزته مصر في تطور منظومة الرعاية الصحية بها، والتي أنهت مشكلات عديدة استمرت لفترات كبيرة في المنظومة الصحية، وتوفير مستوى من جودة الخدمات تليق بالمواطن المصري، مشيرًا إلى أن ذلك الإنجاز جاء نتيجة دعم القيادة السياسية، وتكاتف وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالدولة من القطاع الحكومي والخاص والأهلي، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن شراكاتنا مع إتحاد المستشفيات العربية تعزز من تبادل خبرات الرعاية الصحية بين مصر وكافة هيئات الصحة العربية المناظرة، وتابع: ملتزمون بتوجيهات القيادة السياسية لدعم أنشطة الرعاية الصحية، ونقل تجربة الإصلاح الصحي الشامل للأشقاء من الدول العربية، خاصة وأن مصر تخطو خطوات ثابتة وجادة بهذا القطاع، لافتًا إلى أن التعاون مع اتحاد المستشفيات العربية يعكس ثقة المجتمع العربي المتزايدة بأن مصر تمضى قُدمًا على المسار الصحيح في منافستها للمراكز الطبية العربية والعالمية، ومشيرًا إلى أهمية الوصول لآلية لتوثيق النجاحات في التجارب الصحية بالدول العربية لتعميم الاستفادة.

ومن جانبها، أشادت السيدة اليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لإتحاد المستشفيات العربية، والوفد المرافق لها، بالتجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، والطفرة التي أحدثتها هيئة الرعاية الصحية بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ومنها استراتيجيات إدخال تقنيات طبية جديدة للعلاج والتحول الرقمي للخدمات، مشيرين إلى أن هذا التطور من أكبر الطفرات التي حدثت في أي دولة على مستوى العالم، وأن ذلك يعكس التوجهات والإرادة السياسية بمصر لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى معايير الجودة العالمية، ومؤكدين المكانة العربية والدولية للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأنها تمثل مستقبلًا واعدًا لإدارة المستشفيات باحترافية وجدارة إكلينيكية بمصر والمجتمع العربي ككل.

وتابعت السيدة اليس يمين بويز، أننا نسعى لتنظيم مؤتمر المستشفيات العربية بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ولافتة إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تعد نموذج للمستشفيات الخضراء، ومنصة لإطلاق ونشر مفاهيم المنشآت الصحية الخضراء لكافة المستشفيات العربية، وأضاف عضو المجلس التنفيذي لإتحاد المستشفيات العربية، أن ما شهدناه في محافظة بورسعيد نموذج نجاح متميز يعيد الثقة للمواطن العربي في أنظمة الرعاية الصحية الحكومية.

وأشار الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أهمية تعزيز قدرة الهيئة على التطوير من خلال التعاون مع المؤسسات العربية والدولية رفيعة المستوى، لاستكمال مسيرة تطورات الرعاية الصحية بمصر، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على الارتقاء المستمر بقطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية التعاون مع إتحاد المستشفيات العربية لتعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية بالوطن العربي، كما أهدى التلواني درعًا تذكاريًا للرئيس التنفيذي لإتحاد المستشفيات العربية والوفد المرافق لها، خلال زيارتهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، والتي رافقهم خلالها، وذلك تقديرًا لجهودهم وأدوارهم المتميزة في تطوير القطاع الصحي بالوطن العربي.

حيث شارك زيارة المنشآت الصحية ببورسعيد من جانب إتحاد المستشفيات العربية أيضًا، الدكتور بوسف باسيم، عضو المجلس التنفيذي ورئيس قطاع الصحة الرقمية بالإتحاد، والسيد حاتم الروبي، عضو مجلس إدارة إتحاد المستشفيات العربية.

كما شارك لقاء الرئيس التنفيذي لإتحاد المستشفيات العربية والوفد المرافق لها، بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكي، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة.