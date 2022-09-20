تعديل ضوابط الشهادة الثانوية بالسودان.. التعليم تعلن خطة العام الدراسى

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور رضا حجازى، على أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى له دور محورى فى المشاركة فى صنع القرار، مشيرا إلى أنه استهدف دعوة أساتذة كليات التربية لأنهم جزء لا يتجزأ من عملية تطوير التعليم، والشعور بالمسؤولية القومية تجاه البلد باعتبار أن التعليم قضية أمن قومى.

وقال الوزير، إن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتى من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادا لبدء العام الدراسى الجديد 2022-2023، وحرصا على تكامل كافة الجهود التى تبذلها الوزارة، من خلال الهيئات والجهات المعنية، والتابعة لها، فضلا عن المديريات التعليمية، والتى من بينها: العمل على تهيئة المناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحى لأبنائنا الطلاب، جنبا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعى بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسى جديد منضبط وآمن.

واستعرض الوزير ملامح العام الدراسى الجديد والتى تتضمن: دمج التكنولوجيا والأنشطة، بكافة أنواعها فى العملية التعليمية، موضحا أنه سيتم توظيف القنوات التعليمية "مدرستنا (1، 2، 3)" فى العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال تخصيص فترة مشاهدة واحدة ــ والفترة تعادل حصتين دراسيتين ــ لعرض المادة التعليمية، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر) لأكثر من فصل فى نفس الفترة لعرض الدرس، مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب.

ويخصص باقى النصاب المقرر لحصص المادة؛ لمناقشة المحتوى الذى تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية ــ من خلال مسؤول التطوير التكنولوجى ــ وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمى على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل، وسيتم توفير وقت كاف؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، بدءا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوى العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، ويكون ذلك بمشاركة مديرى عموم تنمية الأنشطة، ومن ثم المساهمة فى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، مضيفا، أنه سيتم تطبيق ذلك على أربع مراحل بنسبة لا تقل عن 25% من مدارس الإدارة لكل مرحلة.

كما أكد الدكتور رضا حجازى على أن تطوير التعليم مسؤولية دولة، وسيتم استكمال خطة تطوير العملية التعليمية بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية للدولة.

لا مساس بالمناهج

واستكمل الوزير أنه لا مساس بالمناهج التعليمية، وأنه سيتم استكمال تطوير مناهج الصف السادس الابتدائى وفقا للمنظومة الجديدة، بنفس الإطار العام للمناهج، وكذلك الاستمرار بإعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية.

وكشف الوزير عن ضوابط وآليات تنفيذ اليوم الرياضى بالمدارس أسبوعيا، وآخر للأنشطة وبشكل تبادلى لزيادة مستوى ارتباط التلاميذ بالمدارس، وذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية فى الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لطلبة المدارس، حيث إنه سيتم تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسى على حدة، ودون التأثير على خطة توزيع المنهج.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم إتاحة دليل مواصفات الامتحان للطلاب والمعلمين فى الثانوية العامة، وتدريب المعلمين على نظام الامتحانات مع دراسة إمكانية إضافة جزء مقالى قصير لأسئلة الامتحانات، بالإضافة إلى طرح نماذج الامتحانات الجديدة للطلبة للتدريب عليها خلال العام الدراسى.

تعديل ضوابط ثانوية السودان

كما تم فى أثناء الاجتماع مناقشة تعديل ضوابط التقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بجمهورية السودان للعام الدراسى 2022/ 2023، وتم وضع الشروط التالية: أن يكون الطالب حاصل على الصف الأول والثانى الثانوى العام من مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان كطالب منتظم، وأن يكون الطالب أحد أبناء العاملين بالبعثات الحكومية المصرية بالسودان (المعارين فقط).

ويشترط الإقامة بدولة السودان من بداية سفر المعار (الوالد/ الوالدة) حتى موعد عقد الامتحان، وإلغاء ما يسمى بطالب منازل بالبعثة، وبالنسبة لأبناء الجالية المصرية المقيمين بدولة السودان من دون العاملين بالبعثات الحكومية المصرية وغير الراغبين فى الدراسة بمدراس البعثة يحق لهم التقدم على نظام أبناؤنا فى الخارج من الصفوف الأولى وحتى الصف الثانى الثانوى.

كما تمت الموافقة على تعديل نظام الدراسة على نظام أبناؤنا فى الخارج ليصبح فصلين دراسيين بدلا من فصل دراسى واحد أسوة بطلاب مدارس جمهورية مصر العربية.