تعديل جديد على نظام الدراسة للطلاب المصريين فى الخارج

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، برئاسة الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تعديل نظام الدراسة للطلاب المصريين فى الخارج اعتبارا من العام الدراسى الجديد 2022-2023.





وتمثل التعديل فى أن تصبح الدراسة على فصلين دراسيين بدلا من فصل دراسى واحد أسوة بطلاب مدارس جمهورية مصر العربية. جاء ذلك خلال ترأس الوزير، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، لمناقشة خطة العام الدراسى الجديد 2022-2023، والذى من المقرر أن يبدأ فى 1 أكتوبر المقبل.

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