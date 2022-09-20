وزير التنمية يشيد بجهود الأكاديمية العربية للعلوم فى دعم الدولة

جدة - نرمين السيد - وقدم رئيس الأكاديمية العربية التهنئة إلى هشام آمنة على توليه مسؤولية وزارة التنمية المحلية، وأعرب عبدالغفار عن خالص تمنياته للوزير بالتوفيق والسداد فى خدمة الوطن والمواطنين بمختلف المحافظات. وتقدم وزير التنمية المحلية بخالص شكره وتقديره للدكتور إسماعيل عبدالغفار لحرصه على تقديم التهنئة له، وأشاد هشام آمنة بالتقدم العلمى والأكاديمى بالأكاديمية، مشيداً بمستوى الخريجين. وأكد هشام آمنة على أهمية الدور الذى تقوم به الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فى دعم جهود الدولة والوزارات والجهات المختلفة عبر فروعها المختلفة بما يخدم عملية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030. كما أشاد وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية خلال الفترة الماضية فى بعض الملفات ومجالات عمل الوزارة. وشهد اللقاء بحث سبل دعم و تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة فى مجالات التنمية بالمحافظات. ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار تطلعه إلى استمرار التعاون القائم بين الأكاديمية والوزارة، بما يساهم فى تنفيذ الخطط والأهداف والمبادرات التى تسعى وزارة التنمية المحلية لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.

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