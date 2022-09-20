رئيس اتحاد المستشفيات العربية تشيد بتجربة مصر فى تطوير المنظومة الصحية

جدة - نرمين السيد - يضم الوفد كلًا من الدكتور بسام القديسى، عضو المجلس التنفيذى ورئيس قطاع بناء وتصميم المنشآت الصحية بالاتحاد، والدكتور على أبوقرين، عضو المجلس التنفيذى للاتحاد، ورانيا صوما، منسقة المشاريع بالاتحاد، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.

واستعرض اللقاء، نتائج الزيارة الميدانية للرئيس التنفيذى لاتحاد المستشفيات العربية والوفد المرافق لها إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والتى شملت زيارة مستشفى النصر التخصصى للأطفال، إضافة إلى مركز صحة أسرة الحى الإماراتى، والاطلاع على تطورات خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية فى مصر، تحت مظلة مشروع التأمين الصحى الشامل.

واستحداث هيئة الرعاية الصحية العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين وفقًا للممارسات الطبية العالمية، والتحول الرقمى للخدمات لتيسير الحصول عليها، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى، فضلًا عن استحداث منظومة رضاء المنتفعين لضمان تلبية احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى نجاح المنشآت الصحية فى الحصول على الاعتماد والتسجيل، وتطبيق الحوكمة الإكلينيكية لضمان تقديم رعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن محافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد بمصر، شهدت تغيرًا جذريًا فى منظومة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطن، معربًا عن فخره بما أنجزته مصر فى تطور منظومة الرعاية الصحية بها، والتى أنهت مشكلات عديدة استمرت لفترات كبيرة فى المنظومة الصحية، وتوفير مستوى من جودة الخدمات تليق بالمواطن المصرى، مشيرًا إلى أن ذلك الإنجاز جاء نتيجة دعم القيادة السياسية، وتكاتف وتضافر جهود جميع الجهات المعنية بالدولة من القطاع الحكومى والخاص والأهلى، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن شراكاتنا مع اتحاد المستشفيات العربية تعزز من تبادل خبرات الرعاية الصحية بين مصر وكافة هيئات الصحة العربية المناظرة، وتابع: ملتزمون بتوجيهات القيادة السياسية لدعم أنشطة الرعاية الصحية، ونقل تجربة الإصلاح الصحى الشامل للأشقاء من الدول العربية، خاصة وأن مصر تخطو خطوات ثابتة وجادة بهذا القطاع.

وأشار إلى أن التعاون مع اتحاد المستشفيات العربية يعكس ثقة المجتمع العربى المتزايدة بأن مصر تمضى قُدمًا على المسار الصحيح فى منافستها للمراكز الطبية العربية والعالمية، ومشيرًا إلى أهمية الوصول لآلية لتوثيق النجاحات فى التجارب الصحية بالدول العربية لتعميم الاستفادة.

ومن جانبها، أشادت اليس يمين بويز، الرئيس التنفيذى لاتحاد المستشفيات العربية، والوفد المرافق لها، بالتجربة المصرية الرائدة فى الإصلاح الصحى الشامل، والطفرة التى أحدثتها هيئة الرعاية الصحية بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، ومنها استراتيجيات إدخال تقنيات طبية جديدة للعلاج والتحول الرقمى للخدمات، مشيرين إلى أن هذا التطور من أكبر الطفرات التى حدثت فى أى دولة على مستوى العالم، وأن ذلك يعكس التوجهات والإرادة السياسية بمصر؛ لتطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى معايير الجودة العالمية، ومؤكدين المكانة العربية والدولية للهيئة العامة للرعاية الصحية، وأنها تمثل مستقبلًا واعدًا لإدارة المستشفيات باحترافية وجدارة إكلينيكية بمصر والمجتمع العربى ككل.

وتابعت اليس يمين بويز، أننا نسعى لتنظيم مؤتمر المستشفيات العربية بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ولافتة إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تعد نموذج للمستشفيات الخضراء، ومنصة لإطلاق ونشر مفاهيم المنشآت الصحية الخضراء لكافة المستشفيات العربية.

وأضاف عضو المجلس التنفيذى لاتحاد المستشفيات العربية، أن ما شهدناه فى محافظة بورسعيد نموذج نجاح متميز يعيد الثقة للمواطن العربى فى أنظمة الرعاية الصحية الحكومية.

وأشار الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أهمية تعزيز قدرة الهيئة على التطوير من خلال التعاون مع المؤسسات العربية والدولية رفيعة المستوى، لاستكمال مسيرة تطورات الرعاية الصحية بمصر، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على الارتقاء المستمر بقطاع الرعاية الصحية.

وأكد أهمية التعاون مع إتحاد المستشفيات العربية لتعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية بالوطن العربى، كما أهدى التلوانى درعًا تذكاريًا للرئيس التنفيذى لاتحاد المستشفيات العربية والوفد المرافق لها، خلال زيارتهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، والتى رافقهم خلالها، وذلك تقديرًا لجهودهم وأدوارهم المتميزة فى تطوير القطاع الصحى بالوطن العربى.

شارك زيارة المنشآت الصحية ببورسعيد من جانب اتحاد المستشفيات العربية أيضًا، الدكتور بوسف باسيم، عضو المجلس التنفيذى ورئيس قطاع الصحة الرقمية بالإتحاد، والسيد حاتم الروبى، عضو مجلس إدارة إتحاد المستشفيات العربية.

كما شارك لقاء الرئيس التنفيذى لاتحاد المستشفيات العربية والوفد المرافق لها، بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر، من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، الدكتور أحمد حنفى، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكى، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة.