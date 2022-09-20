وزير القوى العاملة لنظيره الموريتانى: مصر فى خدمة الأشقاء الأفارقة

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وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربى فى دورته (48) والذى تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات، أصحاب أعمال، عمال" من 21 دولة عربية.
وأكد الوزير فى بداية اللقاء على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهاً إلى أن الدولة المصرية حريصة على نقل خبراتها وخاصة فى مجال العمل للدول الأفريقية الشقيقة.
ووجه الوزير، الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بسرعة الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها بين الجانبين بشأن التعاون فى مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والبدء فى اتخاذ الإجراءات نحو توقيعها.
من جانبه قدم وزير العمل الموريتانى الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حسن الاستقبال وكرم ضيافة الدولة المصرية خلال استضافتها لمؤتمر العمل العربى تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثمنا التعاون بين الجانبين فى مجال العمل، متطلعا الى توقيع مذكرة التفاهم قريبا للاستفادة من التجربة المصرية فى مجال العمل.
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